BESAR Açıkladı: Haziran ayında açlık sınırı belli oldu: Durum vahim

Milyonlarca asgari ücretli, emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Memur ve emekliler Temmuz ayında yasa gereği zam alacak. Ancak asgari ücretliye zam ihtimali neredeyse sıfır. Çünkü ekonomi yönetimi Temmuz zammına kapıları kapattı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, refah payı verilmezse, altı aylık enflasyon farkı kadar zam alacak. Bu zammın ise yüzde 26-26 bandında olması muhtemel.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranının ise yine düzenleme yapılmadığı takdirde işçi ve Bağ-Kur emeklilerine göre yaklaşık 5 puan düşük olacağı öngörülüyor.

Ekonomistler ise asgari ücrete zam yapılması gerektiğini gerekçeleriyle anlatıyor.

Haziran ayında açlık sınırı ne kadar?

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi BESAR ‘Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı’ raporunu paylaştı.

Buna göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 25 bin 374 lira (açlık sınırı), bekar çalışanın yaşam maliyeti 30 bin 210 lira olarak hesaplandı.

Dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarıysa 70 bin 253 lira (yoksulluk sınırı) oldu.

BESAR açlık sınırının önceki aya göre yüzde 4,22, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,05; yoksulluk sınırınınsa önceki aya göre yüzde 3,72, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,94 arttığını belirtti.

Genel Başkan Özer Avanaş yaptığı açıklamada, “Bizleri açlık sınırının biraz üzerinde bir ücrete mahkum edenler, bir kez daha bizleri aynı gemideyiz lafazanlığı üzerinden fedakarlık etmeye davet ediyorlar. Sizlerin yiyip içtiği sofrayı biz kaldırmayacağız! Yaratılan bu krizden kimler servet biriktirdiyse, krizin bedelini de onlar ödemelidir” dedi.