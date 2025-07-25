Betam araştırması: Enflasyonun düşeceğine inananların oranı artıyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (Betam) Temmuz 2025 anketine göre, enflasyon beklentileri bir önceki aya göre geriledi. Anket, 1-5 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde 2 bini aşkın kişinin katılımı ile geçrekleşti.

“Bir yıl sonra enflasyon sizce kaç olur?” sorusuna cevap aranan ankette sonuçlar, toplumda enflasyonun düşeceğine dair beklentinin arttığını gösterdi.

Ortalama beklenti yüzde 58,5’e geriledi

Temmuz 2025 itibarıyla ortalama enflasyon beklentisi, önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak yüzde 58,5 oldu. En fazla katılımcı (yüzde 27,5), enflasyonun bir yıl sonra yüzde 41-60 aralığında olacağını öngördü. Enflasyonun mevcut seviyeden (yüzde 35,1) daha düşük olacağını düşünenlerin oranı ise 2,6 puan artarak yüzde 30’a yükseldi.

Kadınlar daha yüksek enflasyon bekliyor

Kadınların enflasyon beklentisi erkeklerden yüksek çıktı. Erkeklerde beklenti yüzde 56,8 olurken, kadınlarda yüzde 61,2 olarak ölçüldü.

Gençler daha karamsar

En yüksek enflasyon beklentisi 25-34 yaş grubunda yüzde 61,9 ile görülürken, en düşük beklenti yüzde 56 ile 45-54 yaş grubunda kaydedildi. Öğrencilerin ortalama beklentisi yüzde 51,9 ile en düşük düzeyde.

En karamsar kesim işsiz ve özel sektör çalışanları

En yüksek beklenti özel sektör çalışanlarında yüzde 66, işsiz ve iş arayanlarda ise yüzde 64,3 olarak belirlendi. Günlük/yevmiyeli çalışanlarda ise beklenti, bir önceki aya göre 14,1 puan düşerek yüzde 53,1’e geriledi.

TCMB verileriyle yakın sonuçlar

Betam, elde edilen verilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın enflasyon beklenti anketleriyle büyük ölçüde örtüştüğünü belirtti. Nisan-Haziran döneminde iki anket arasındaki fark 1,1 ila 6,2 puan arasında değişti.