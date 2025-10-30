Bill Gates’ten şaşırtan çıkış: İklim değişikliği insanlığı yok etmeyecek

Son yıllarda iklim aktivistine dönüşen Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Gates, salı günü yayımladığı bir makalede insanlığın mevcut kaynakları iklim değişikliğiyle mücadeleye değil, açlık ve hastalıkla mücadeleye yönlendirmesi gerektiğini açıkladı. İklim değişikliğinin insanlığı yok etmeyeceğini savunan Gates, bunun için pahalı ve şüpheli yatırımlara çok fazla para harcandığını söyledi.

Ünlü milyarder, karbon emisyonunun azaltılması için yatırımların devam etmesi gerektiğini söylese de, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardım kuruluşlarına yönelik kesintilerinin daha acil sorunlara yol açtığını, kıtlık ve önlenebilir hastalıkların geri dönebileceğini söyledi.

Trump yönetimi, yoksul ülkelere gıda ve ilaç için yıllık 8 milyar dolarlık destek sağlayan uluslararası yardım kuruluşu USAID'i ortadan kaldırmış, pek çok yardım kuruluşunun kaynaklarını da kesmişti.

"Başlıca hedefimiz acıyı önlemek olmalı"

"İklim değişikliği, hastalıklar ve yoksulluk hepsi büyük sorunlar" diyen Gates, bunlara neden oldukları acıyla orantılı bir müdahalede bulunulması gerektiğini belirtti.

İklim değişikliğinin özellikle en yoksul ülkelerdeki insanlar için ciddi sonuçları olsa da, insanlığın sonunu getirmeyeceğini savunan Bill Gates, "Bu, emisyonlardan ve sıcaklık değişikliğinden bile daha önemli olan, yaşamları iyileştirmeye yeniden odaklanmak için bir fırsat. Başlıca hedefimiz, dünyanın en yoksul ve en zorlu koşullarında yaşayanlar için acıyı önlemek olmalı" ifadelerini kullandı.

"Hayal kırıklığı yaratsa da iklim yatırımları sona ermeli"

Gates'in çarpıcı çıkışının, gelecek ay yapılacak iklim zirvesi COP30'den hemen önce gelmesi dikkat çekti.

Sadece 2 yıl önce dünya genelinde insanların iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ettiğini belirten Gates CNBC'e verdiği son röportajda ise iklim yatırımlarını bırakmanın hayal kırıklığı yaratsa da gerekli olduğunu savundu.

Bazı eleştirmenler de Gates'in değişiminin yanlış bir ikilemi temsil ettiğini savunurken, yoksulluk ve açlık gibi acıların da doğrudan ya da dolaylı olarak iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu belirtiyor.