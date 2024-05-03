Alkol ve sigara zamları, Nisan ayında peş peşe gelirken Mayıs ayında da bir rakı grubu daha zamlandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Efe rakı grubunun fiyatlarına ortalama yüzde 12,5 oranında zam geçişi oldu.

Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden, "Bir zam da Efe rakı grubuna. Zam yağmuru devam ediyor" diyerek duyurdu.

Zammın ardından Efe Gold 70'lik 969 lira olurken Efe göbek 70'lik 995 TL oldu.

Beylerbeyi de zamlanmıştı

Dündar sosyal medya daha önce X'te paylaştığı gönderisinde, "Beylerbeyi rakıya zam geldi, zamsız günümüz yok artık" diye yazmıştı.

Dündar, paylaşımında "Önümüzdeki günlerde rakıya maliyet zam geçişi bekleniyor. Yüzde 10 ile 20 arasında" ifadelerine yer vermişti.