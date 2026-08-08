Bitcoin haftayı kazançla kapattı: Fed beklentisi yönü değiştirdi

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ABD'de beklentilerin oldukça altında kalan istihdam verileri, kripto para piyasasında risk iştahını destekledi. Fed'in eylül ayında faiz artırımına gideceği beklentisinin zayıflamasıyla Bitcoin haftayı yüzde 3'ün üzerinde yükselişle tamamladı.

Bitcoin, ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin Fed'in para politikasına ilişkin beklentileri değiştirmesinin ardından haftayı yükselişle kapattı. Dünyanın en büyük kripto para birimi hafta genelinde yüzde 3,2 değer kazandı.

Bitcoin haftanın son işlem gününde yüzde 0,8 yükselerek 64 bin 955 dolar seviyesine çıktı. Haftalık kazancını yüzde 3'ün üzerine taşıyan Bitcoin, buna karşın son dönemde etkili olan 62 bin-65 bin dolar aralığındaki işlem bandını aşamadı.

Kripto para piyasasındaki yükselişe küresel piyasalarda artan risk iştahı da eşlik etti. Riskli varlıklara yönelen talebin güçlenmesiyle Wall Street endeksleri de rekor seviyelere döndü.

ABD istihdamı beklentilerin çok altında kaldı

Bitcoin'deki haftalık yükselişin arkasındaki önemli gelişmelerden biri ABD'de açıklanan temmuz ayı istihdam verileri oldu.

ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında 23 bin kişi azalırken, piyasa beklentisi 85 bin kişilik artış yönündeydi. Böylece istihdamda şubat ayından bu yana ilk kez aylık düşüş kaydedildi.

Mayıs ve haziran aylarına ilişkin istihdam verileri de toplam 103 bin kişi aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı ise hazirandaki yüzde 4,2 seviyesinden temmuzda yüzde 4,1'e geriledi.

İstihdamdaki düşüşte, yerel yönetimlere bağlı eğitim sektöründe yaklaşık 50 bin kişilik istihdam kaybı etkili oldu.

Fed'in faiz artışı ihtimali geriledi

Beklentilerin oldukça altında kalan istihdam verilerinin ardından piyasalarda Fed'in eylül toplantısında faiz artırımına gideceği yönündeki beklentiler zayıfladı.

CME FedWatch verilerine göre Fed'in eylül ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali, istihdam raporu öncesindeki yüzde 55 seviyesinden yaklaşık yüzde 42'ye geriledi.

JPMorgan ABD Başekonomisti Michael Feroli de istihdam raporunun Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalini bir miktar azalttığını belirtti. Feroli, Fed'in önümüzdeki dönemdeki kararları açısından gelecek iki ay açıklanacak enflasyon verilerinin daha belirleyici olacağını ifade etti.

Fed açısından tablo ise karmaşıklığını koruyor. İş gücü piyasasındaki yavaşlama faiz artırımına ilişkin beklentileri aşağı çekerken, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarında yarattığı oynaklık enflasyon risklerini canlı tutuyor.

Hürmüz belirsizliği kazançları sınırladı

Bitcoin'in hafta sonuna doğru daha güçlü bir yükseliş göstermesini engelleyen gelişmelerden biri ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlik oldu.

ABD yönetiminin İran ile boğazın yeniden açılmasına yönelik bir anlaşmaya yakın olunduğunu açıklamasına rağmen somut bir planın ortaya çıkmaması, piyasalardaki iyimserliği sınırladı.

Altcoinlerde haftalık görünüm

Bitcoin'deki yükseliş kripto para piyasasının geneline de yansıdı. Ether haftayı yüzde 2,6 kazançla tamamladı.

Solana hafta genelinde yüzde 1'in üzerinde değer kazanırken, Cardano yüzde 18'i aşan yükselişiyle öne çıktı.

XRP ise piyasadan negatif ayrışarak haftalık bazda yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde meme coinlerden Dogecoin yüzde 0,9, TRUMP ise yüzde 0,6 yükseldi.