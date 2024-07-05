Bitcoin'de 4 ayın en büyük düşüşü

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtmasıyla başlayan belirsizliklerin ardından başlayan düşüş eğilimini sürdürüyor. ABD’deki başkanlık seçimlerine yönelik belirsizlikler de kripto varlıklarda satış baskısı yarattı. Bitcoin fiyatları da 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bitcoin yüzde 6 civarında kayıpla 54 bin 991 dolara kadar geriledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da yüzde 8 düşüşle 2,891 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda 2926,70 dolar seviyesinde bulunuyor.