Bitcoin yüzde 3 düşüş yaşayarak 58 bin 560 dolardan işlem görüyor

En büyük kripto para birimi Bitcoin Çarşamba günü yüzde 3 düşüş yaşayarak 58 bin 560dolardan işlem görüyor. Bu seviye, Nisan ayından bu yana kritik bir destek görevi görüyor çünkü Bitcoin bu bölgeden üç kez sıçrayarak 70 bin dolar seviyesine gördü.

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültene göre ABD spot Bitcoin ETF'leri 20 milyon dolarlık net çıkış görüldü.

ABD'deki 11 spot Bitcoin borsa yatırım fonunda dün toplamda 20.45 milyon dolarlık net çıkış oldu. Sadece iki fon net giriş kaydederken, diğer fonlar sıfır giriş bildirdi. Grayscale’in GBTC fonunda 26.99 milyon dolarlık net çıkış olurken, Fidelity’nin FBTC fonu 6.55 milyon dolar net giriş kaydetti. Diğer dokuz ETF, BlackRock’ın IBIT fonu da dahil olmak üzere sıfır giriş bildirdi. Çarşamba günü bu 11 Bitcoin fonunun işlem hacmi yaklaşık 800 milyon dolar oldu, bu rakam Salı günkü 995 milyon dolarlık hacimden daha düşüktü. Mart ayında günlük işlem hacmi 8 ila 10 milyar dolar arasında olan spot Bitcoin ETF'lerinin son dönemdeki işlem hacmi daha düşüktü. ETF'ler, Ocak ayındaki başlangıçlarından bu yana toplamda 14.62 milyar dolar net giriş elde etti.

Ethereum ETF’leri gelecek hafta piyasaya sürülebilir

Varlık yöneticisi Bitwise, Ethereum borsa yatırım fonu için 8 Temmuz son tarihinden önce güncellenmiş S-1 formunu sundu ve ürünlerin neredeyse lansmana hazır olduğunu gösterdi. Bitwise, Çarşamba günü bu formu sundu ve bazı analistler bu ürünlerin önümüzdeki iki hafta içinde listelenebileceğini belirtiyor. Konuya yakın bir kaynak, SEC'in onay tarihini belirtmemekle birlikte gelecek hafta sonuna kadar onay almanın mümkün olduğunu söyledi. Bloomberg ETF analisti James Seyffart sosyal medya platformu X’te, "Bitwise, Ethereum ETF'leri için güncellenmiş S-1 formunu sundu. Diğer ihraççılardan da benzer başvurular bekliyoruz. Bu ürünler önümüzdeki hafta veya 15 Temmuz haftasında listelenebilir." dedi.

Ağustos ayında Bitcoin en yüksek seviyesine ulaşabilir

Standard Chartered Bank'ın döviz ve dijital varlık araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin fiyatının Ağustos ayında yeni bir rekor seviyeye ulaşabileceğini ve Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerine kadar 100.000 dolara çıkabileceğini söyledi. Salı günü yaptığı açıklamada Kendrick, "Bitcoin'in Ağustos ayında yeni bir rekor seviyeye ulaşması muhtemel, ardından ABD seçim gününe kadar 100.000 dolar olabilir." dedi. Kendrick'in tahmini, Joe Biden'ın ABD başkanlık seçim yarışında kalmasına dayanıyor. Piyasa bu senaryonun Donald Trump'ın zaferine yol açacağını düşünüyor. Standard Chartered analisti, Trump'ı "Bitcoin-pozitif" olarak nitelendiriyor ve eski başkanın seçim şansları ile Bitcoin fiyatı arasında olumlu bir ilişki olduğunu ifade ediyor. Kendrick, "Buradaki mantık hem düzenlemelerin hem de madenciliğin Trump yönetiminde daha olumlu değerlendirileceği yönünde." dedi.