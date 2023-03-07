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BM: Deprem felaketinin ekonomik bilançosu 100 milyar doları aşacak

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi Türkiye'nin 10 şehrinde büyük yıkıma neden olurken, felaketin ekonomik boyutuna ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı yetkilisinden geldi.

Haber Merkezi
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Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı (UNDP) yetkilisi, Türkiye'deki depremlerin yarattığı hasarın 100 milyar doları aşacağını belirtti.

UNDP yetkilisi Louisa Vinton Gaziantep'ten yaptığı görüntülü açıklamada, "Bugüne kadar yapılan hesaplamalarda görünen o ki hükümetin yansıttığı ve uluslararası ortakların onayladığı hasar tespiti 100 milyar doları aşacak" dedi.

Vinton, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere kaynak oluşturulması için 16 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek bağış konferansı için tahmini hasar büyüklüğünün temel alındığını ekledi.

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