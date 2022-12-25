Bocchi, üst üste beşinci kez ihracat şampiyonu

Bocchi, 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracatla Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) verilerine göre seramik sağlık gereçleri kategorisinde 2021 yılında da sektör ikincisi oldu. Birliğin, 2021 yılı fiili ihracatı, dolar ve kilogram bazındaki değeri ve bir önceki yıla göre dolar bazında oransal değer artışını esas alarak yaptığı değerlendirmeye göre, “İhracatın Şampiyonları” sıralamasında bu yıl beşinci kez ikinci sırada bulunan Bocchi, yıllık üretiminin yüzde 87’sini ihraç ediyor. Bocchi ödülünü 20 Aralık 2022’de İstanbul’da düzenlenen ödül töreni ile aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Bocchi, 2017’den bu yana seramik sağlık gereçleri kategorisinde ABD’ye ihracatta birinciliği, toplam ihracatta ise ikinciliği elinde bulundurmaya devam ediyor. Bocchi Genel Müdürü Serkan Ak, “Bugün beş kıtada 73 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimdeki gücümüz, tasarım, renk ve inovasyon konularındaki deneyim ve titizliğimiz, uluslararası alanda tüketicinin tercihlerine en iyi yanıt veren seramik sağlık gereçleri markalarından biri olmamızı sağlıyor” dedi.

Bocchi’nin orta ve üst segmente yönelik üretim yapan bir marka olduğunu hatırlatan Serkan Ak şunları söyledi: “Gelirimizin tüm ürün gruplarında yüzde 77’sini, seramik sağlık gereçleri özelinde yüzde 85’ini yurt dışından elde ediyor, ülkemize önemli ölçüde döviz girdisi sağlıyoruz. Seramik eviyelerimiz ile Kuzey Amerika’da yüzde 10 pazar payına sahibiz. Tasarım ve teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla tüketiciye sunan akıllı lüks adını verdiğimiz, katma değerli ürünlerin satış portföyündeki payını daha da artırmaya çalışıyoruz.”

Bocchi’nin Ross Lovegrove imzasını taşıyan New Age ve Strata ile Claudia Danelon ve Federico Meroni tarafından tasarlanan Etna ve Fenice koleksiyonları dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görüyor. Avrupa’da yaşlılar ve bedensel engelliler için banyo ürünleri sunan ilk marka olan Bocchi’nin uluslararası standartlara uygun tasarladığı Care & Comfort koleksiyonu ise Türkiye’de ve dünyada tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Mutfakta doğallık, sağlık ve hijyene öncelik veren Bocchi, %100 doğal ve organik seramikten ürettiği, Super Smooth yüzeye sahip, diğer seramiklere göre 19 kat daha pürüzsüz yapısıyla kir ve bakterilerin tutunmasını önleyen, temizliği kolaylaştıran Clean Plus+ teknolojisine sahip eviyeleriyle de aranan markalardan biri olma özelliğini taşıyor.