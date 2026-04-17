BoE Başkanı Bailey’den "büyük enerji şoku" uyarısı: Faiz kararı zorlaşıyor

Bank of England Başkanı (BoE) Andrew Bailey, Orta Doğu’da artan gerilimin enerji maliyetlerini yükselttiğini ve bunun para politikası üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu açıkladı.

Washington’da düzenlenen International Monetary Fund toplantısında konuşan Bailey, petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişin doğrudan enflasyona yansıyacağını söyledi.

“Acele etmeyeceğiz”

Bailey, 30 Nisan’daki faiz toplantısı öncesinde temkinli hareket edeceklerini belirterek, belirsizliklerin yüksek olduğuna dikkat çekti.

“Karar vermek çok ama çok zor. Hem çatışmanın nasıl gelişeceği hem de ekonomiye etkisi konusunda netlik yok” diyen Bailey, erken adım atmayacaklarını ifade etti.

İngiltere ekonomisi için kritik risk: Doğal gaz bağımlılığı

İngiltere’nin enerji yapısına da değinen Bailey, özellikle doğal gaza olan bağımlılığın riskleri artırdığını söyledi. Çatışmanın süresinin ekonomik etkiler açısından belirleyici olacağına işaret etti.

IMF’den merkez bankalarına uyarı

International Monetary Fund, Orta Doğu’daki gelişmeler sonrası merkez bankalarına faiz artırımı konusunda acele edilmemesi çağrısı yaptı. Bailey, BoE’nin bu uyarıları dikkate aldığını belirtti.

Enflasyon kalıcı olmayabilir mesajı

Bailey, çatışma öncesinde iş gücü piyasasında yavaşlama sinyalleri görüldüğünü ve şirketlerin maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmakta zorlandığını söyledi. Bu durumun enflasyonun kalıcı hale gelme riskini sınırlayabileceğini ifade etti.

Bankacılık sistemi için uyarı

Bankacılık sistemine ilişkin şu an için bir risk görmediğini belirten Bailey, çatışmanın uzaması halinde sistemdeki dayanıklılığın zayıflayabileceği uyarısında bulundu.