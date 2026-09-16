Borsa İstanbul’da sert düşüş: Devre kesici devreye girdi

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Borsa İstanbul’da satışların hızlanmasıyla birlikte BIST 100 endeksindeki düşüş yüzde 6’yı geçti. Kayıpların bu seviyeye ulaşmasının ardından Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) Sistemi devreye girdi ve pay piyasasındaki işlemler geçici olarak durduruldu.

Borsa İstanbul AŞ tarafından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin devreye alınmasına ilişkin yapılan bilgilendirme, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

İşlemler geçici olarak durduruldu

Borsa İstanbul’un açıklamasında, devre kesicinin saat 16.04 itibarıyla tetiklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Saat 16:04:32 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.