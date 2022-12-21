Borsada yükseliş sürüyor

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 artışla 32.849,74 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artarak 3.821,75 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yatay seyrederek 10.547,11 puan oldu.

Güçlenen resesyon endişelerine rağmen piyasalarda, kapanışta pozitif bir seyir hakim oldu.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) sıkılaşma hızını azaltmalarına karşın "şahin" duruşlarını koruması resesyon endişelerini artırmıştı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) da faizlerde değişikliğe gitmezken, getiri eğrisi kontrolünde esnekliğini artırmak amacıyla 10 yıllık devlet tahvili getirileri için hedef bandını 25 baz puan genişletti.

Analistler, BoJ'nin kararının Fed ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) geçen haftaki faiz artışlarıyla şahin merkez bankalarından gelen baskıyı artırdığını ve resesyon korkularını körüklediğini belirtti.

Öte yandan ABD'de faiz oranlarındaki artışa en duyarlı sektörlerden olan konut sektörüne ilişkin veriler yüksek borçlanma maliyetlerinin konut talebini azalttığını gösterdi.

Buna göre, ABD'de konut başlangıçları kasımda yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 427 bine gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşıdı. İnşaat izinleri de kasımda aylık bazda yüzde 11,2 azalarak 1 milyon 342 bin ile 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, ülkede çarşamba günü açıklanacak ikinci el konut satışı verilerinin takip edileceğini belirtti.