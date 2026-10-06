Bu yıl parayı onlar kazandı: Milyarderler listesinde dengeler altüst oldu

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Yapay zeka yatırımları ve teknoloji hisselerinde yaşanan yükseliş, dünyanın en zenginleri arasındaki dengeleri değiştirdi. Teknoloji sektöründen servet elde eden milyarderler yılın ilk 9 ayında servetlerine yüzlerce milyar dolar eklerken, teknoloji dışındaki sektörlerin milyarderleri aynı dönemi kayıpla kapattı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre, dünyanın en zengin 500 kişisi arasında yer alan yaklaşık 100 teknoloji milyarderinin toplam serveti 30 Eylül itibarıyla yılbaşından bu yana 845 milyar dolar arttı.

Söz konusu rakam, yılın ilk dokuz aylık dönemi için bugüne kadar kaydedilen en yüksek servet artışı olarak kayıtlara geçti.

Teknoloji milyarderlerinin serveti 4,6 trilyon dolara ulaştı

Servetlerdeki hızlı artışın arkasında yapay zeka yatırımlarındaki büyüme ve özellikle ABD'deki teknoloji hisselerinin yükselişi bulunuyor.

Teknoloji milyarderlerinin toplam serveti 4,6 trilyon dolara ulaştı. Teknoloji zenginleri, Bloomberg'in takip ettiği 500 kişinin yaklaşık beşte birini oluşturmasına rağmen listedeki toplam servetin yüzde 36'sını elinde bulunduruyor.

Teknoloji dışındaki sektörlerden servetini elde eden milyarderlerin toplam varlığı ise aynı dönemde 62 milyar dolar azaldı.

Endeksteki net servet artışının yüzde 94'ü Amerikalı milyarderlerden gelirken, 10 Eylül'den bu yana dünyanın en zengin 10 kişisinin tamamını ABD'liler oluşturuyor. Bloomberg'in milyarder servetlerini takip etmeye başladığı 2012'den bu yana ilk kez böyle bir tablo ortaya çıktı.

Elon Musk tek başına 310 milyar dolar kazandı

Servet artışında Elon Musk açık ara öne çıktı. Dünyanın en zengin kişisi Musk'ın serveti, yılbaşından eylül sonuna kadar 310 milyar dolar arttı.

Musk'ın tek başına elde ettiği kazanç, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki toplam servet artışının yaklaşık yüzde 40'ına karşılık geldi.

Dünyanın en zengin 10 kişisinden dokuzunun servetinin arkasında ise ABD merkezli teknoloji şirketleri bulunuyor.

Dell Technologies'ın kurucusu Michael Dell'in serveti, şirketin veri merkezi satışlarındaki büyümenin etkisiyle yüzde 81 artarak 254 milyar dolara yükseldi.

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg de yılbaşından bu yana servetine 23 milyar dolar ekledi. Meta hisseleri yalnızca eylül ayında yüzde 27 değer kazanarak yaklaşık dört yılın en güçlü aylık performansını gösterdi.

Zirveden 800 milyar dolar silindi

Teknoloji milyarderlerindeki büyük servet artışına rağmen son aylarda yükselişin hız kestiğine yönelik işaretler de ortaya çıktı.

Dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam serveti haziran ortasında 13,4 trilyon dolarla zirve yaptı. Piyasalardaki yavaşlama ve yapay zeka şirketlerinin değerlemelerine ilişkin endişelerin artmasıyla bu rakam yüzde 6 gerileyerek 12,6 trilyon dolara düştü. Böylece zirveden yaklaşık 800 milyar dolarlık servet kaybı yaşandı.

Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısını geliştirmek amacıyla gerçekleştirdiği yüksek miktardaki borçlanmalar da yatırımcıların yakından takip ettiği riskler arasında bulunuyor.

Yapay zeka yeni milyarderler yaratıyor

Yapay zeka dalgası yalnızca dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin sahiplerini zenginleştirmedi. Yapay zeka girişimlerinin kurucuları ile veri merkezi, çip ve diğer altyapı bileşenlerini sağlayan şirketlerin sahipleri de milyarderler arasına katıldı.

Anthropic'in yedi kurucu ortağı şirketin yeni yatırım turunun ardından Bloomberg'in servet listesine girerken, Çin merkezli MiniMax'in kurucusu Yan Junjie ile DeepSeek'in kurucusu Liang Wenfeng de yeni isimler arasında yer aldı.

Yapay zeka veri merkezlerine ekipman sağlayan Tayvanlı King Slide'ın kurucusu Lin Tsung-chi'nin serveti ise 9,5 milyar dolara ulaştı.

Samsung Electronics'in Lee ailesinden Boo-jin ve Seo-hyun, MediaTek'ten Tsai Ming-kai ve TSMC'nin kurucusu Morris Chang da çip ve yapay zeka altyapısına yönelik güçlü talebin etkisiyle dünyanın en zengin 500 kişisi arasına giren isimlerden oldu.

Çin'in teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltma politikası ve ABD ile süren yapay zeka rekabeti de ülkede yeni milyarderlerin ortaya çıkmasına katkı sağladı.