Bulls Yatırım Genel Müdürü Salman'dan Borsa değerlendirmesi: 13 bin puan seviyesini bekliyoruz

Bulls Yatırım Genel Müdürü Burak Salman, halka arzların şirketlerin büyümesi ve kurumsallaşmasında kilit rol oynadığını, gelecek dönemde sayısının daha da artacağını öngördüklerini belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bulls Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Burak Salman, halka arz edilen şirketlerin şeffaflık ve bilinirliklerinin artarak kurumsal yapılarının güçleneceğini vurguladı.

Salman, "Şirketlerin halka arzlarla çok ciddi finansman sağlayabileceğini gözlemliyoruz. Özellikle aile şirketlerinin kurumsallaşarak, bir sonraki jenerasyonlara aktarılabilmesi için halka arzların önemli bir fırsat sunduğunu düşünüyoruz. Biz Bulls Yatırım olarak, Türkiye'ye değer katan şirketleri yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu süreç, ülke ekonomisi için de olumlu sonuçlar doğuracak" değerlendirmesini yaptı.

Borsa İstanbul'da halka arz edilen şirket sayısının gelecek yıllarda daha da artacağına değinen Salman, halka açılan şirketlerin kurumsallaşması, finansal şeffaflıklarının artması ve bilinirliklerinin genişlemesinin, piyasada daha güçlü bir yer edinmelerini sağlayacağını bildirdi.

Salman, mevcut yüksek faiz ortamında, şirketlerin halka açılarak finansal kaynak yaratma konusunda büyük fırsatlar elde edebileceklerine, özellikle aile şirketlerinin halka arza yönelik çekincelerinin yavaş yavaş ortadan kalktığına işaret etti.

Geçen dönemde Cem Zeytin'in halka arzına 3,5 kat talep geldiğini hatırlatan Salman, "Bu, bizim için büyük bir başarıydı. Önümüzdeki dönemde de kaliteli şirketlerle bu süreci sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'Yatırımcılar daha seçici'

Son dönemde bireysel yatırımcıların halka arzlara katılımının geçen yılın gerisinde olduğunu kaydeden Salman, "Geçen yıl milyonlarca bireysel yatırımcı halka arzlara katılım sağlarken, bu yıl bu rakam 400-500 bin civarında. Yatırımcıların daha seçici olduğu bir dönemden geçiyoruz. Güçlü finansallara sahip, sektörde fark yaratan ve rekabette öne çıkan şirketler başarılarını sürdüreceklerdir. Biz de Bulls Yatırım olarak, yatırımcılara sunduğumuz şirketlerde bu kriterlere dikkat ediyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Salman, halka arz edilen şirketlerin başarısının yalnızca halka arz süreciyle sınırlı kalmadığını, yatırımcıların doğru karar vermelerinde araştırma departmanlarının büyük rol oynadığını vurguladı. Yatırımcılara kısa vadeli al-sat önerileri ve detaylı araştırma raporları sunarak, en doğru kararları almalarına yardımcı olduklarına değinen Salman, Grainturk ve Pegasus gibi şirketlere yönelik araştırma raporlarının, bu anlamda çok başarılı olduğunu kaydetti.

'Not artırımları güven sağlıyor'

Borsa İstanbul'un performansına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burak Salman, endeksin yılbaşından bu yana yüzde 35 oranında değer kazandığını ve bu artışın bankacılık sektörü tarafından sürüklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

* Türkiye'nin notunun uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından yükseltilmesi, piyasalara güven sağlıyor. Önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'un 13 bin puan seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Faizlerin inmesiyle gayrimenkul, çimento ve otomotiv gibi sektörler de tekrar ön plana çıkacak.

Yeni halka arzlar gelecek

Bulls Yatırım'ın teknolojik altyapıya yaptığı yatırımlara da değinen Burak Salman, şirketin Kasım 2023'te Sanko Menkul Değerler'i devralmasının ardından büyük bir dönüşüm geçirdiğini, ilk 6 ayda aktif büyüklüklerini 2,7 kat artırdıklarını ve dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini vurguladı.

Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa gibi sermaye piyasalarının güçlü olduğu illerde şubeleşmeye devam ettiklerine değinen Salman, "Bulls Yatırım'ın gelecek planları arasında, halka arzların yanı sıra, kurumsal finansman işlemlerine odaklanma da yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye sermaye piyasalarına değer katacak yeni halka arzlarla yatırımcıların karşısında olacağız" değerlendirmesinde bulundu.