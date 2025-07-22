BYD'den sürpriz Türkiye hamlesi: Avrupa planı ertelendi, Manisa üretimi öne çekildi

Macaristan'daki 4 milyar euroluk yeni fabrikasında seri üretime başlayacak Çin elektrikli araç (EV) devi BYD, plan değişikliğine gitti. Szeged kentindeki fabrikadaki üretim planını 2026'ya erteleyen BYD, Türkiye'de ise planlanandan daha erken üretime başlayacak.

Manisa'daki fabrikanın üretim hedefi de planlananın üstüne çıkarken Çin devinin, Türkiye'deki ucuz iş gücü maliyetinden faydalanmak istediği öğrenildi.

Reuters'ın haberine göre; BYD'nin plan değişikliği Çinli üreticileri Avrupa'ya çekmeye çalışan AB için de beklenmedik oldu. BYD'nin Avrupa'daki ilk büyük üretim tesisi olan Szeged fabrikasında, başlangıçta yıllık 150 bin devamında ise 300 bin araç araç üretimi planlanıyordu. Ancak plan değişikliği sonrası fabrikanın, 2026'da sadece on bin adet araç üreteceği öngörülüyor.

Ekim ayında operasyonlara başlayacak fabirkanın seri üretime ne zaman geçeceği ise henüz bilinmiyor.

Manisa'daki fabrika daha verimli olacak

BYD, Manisa'daki 1 milyar dolarlık fabrikasında ise gaza basacak. Tesisin 2027 yılında 150 bin araçlık kapasitesini artırarak 2028'de Macaristan'daki fabrikanın üretim hacmini de geçeceği belirtiliyor.

Düşük maliyetli üretim BYD'nin stratejisini değiştirdi

Otomobil devlerinin düşük maliyetli üretim üssüne dönüşen Türkiye, Çinli Chery'le de 1 milyar dolarlık, yıllık 200 bin kapasiteli bir tesis konusunda anlaşmıştı.

BYD'nin Avrupa'da sattığı araçlar Çin'de üretilirken, şirket yüzde 10 gümrüğe ek olarak, yüzde 27'ye varan AB anti-sübvansiyon tarifelerine tabi tutuluyor. Türkiye ise Avrupa Gümrük Birliği içinde yer aldığından, buradan AB'ye yapılan araç ihracatında herhangi bir gümrük vergisi uygulanmıyor. Bu BYD'nin rotayı Türkiye'ye çevirerek stratejisini değiştirdiğine işaret ediyor.

Model planları ve üretim belirsizlikleri

Öte yandan BYD'nin Szeged'de hangi modelleri üreteceği belirsizliğini korurken, Atto 3, Dolphin ve düşük maliyetli Seagull modelleri öne çıkıyor.

Türkiye'deki üretim planlarına göre ise BYD, tam elektrikli Seal U SUV, Sealion 5 (elektrikli ya da hibrit versiyonu net değil), Seal U DMi ve Seal 06 Dm-i adlı iki plug-in hibrit modelin üretimini gerçekleştirecek.