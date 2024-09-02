CANLI DÖVİZ KURU: Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? (2 EYLÜL DÖVİZ KURLARI)
16 AĞUSTOS ANLIK DÖVİZ KURU: Yurtiçi piyasalar bugün açıklanacak büyüme ve imalat sanayi PMI ve yarınki ağustos ayı enflasyon verilerine odaklandı. Geçtiğimiz haftalarda yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL'deki son durum haftanın ilk işlem gününde takip ediliyor. Euro, 37 TL'nin üzerindeki seyrini devam ettiriyor. Dolar/TL ise 34'ün üzerinde alıcı buluyor. 2 Eylül Pazartesi, haftanın ilk iş gününde Euro ve dolar fiyatları ne kadar? İşte güncel döviz kurlarında son durum...
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Eylül ayının ilk haftasında ABD'nin istihdam verileriyle Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) faiz kararı küresel piyasaların odağında olacak.
Yurtiçi piyasalar bugün açıklanacak büyüme ve imalat sanayi PMI ve yarınki ağustos ayı enflasyon verileri takip edilecek.
Dolar, haftaya değer kazancıyla başladı. Dolar, 34,0756 TL'den, Euro 37,6492 TL'den işlem görüyor.