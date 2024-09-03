CANLI DÖVİZ KURU: Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? (3 Eylül anlık döviz kuru)
3 EYLÜL ANLIK DÖVİZ KURU: Yurtiçinde gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi. Yurt dışında ise ABD'den gelecek imalat sektörü PMI ve inşaat harcamaları verileri takip edilecek. Dolar, enflasyon verileri öncesinde yeni güne 33,93 TL'den başladı. Euro ise 37 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Peki, 3 Eylül Salı, haftanın ikinci işlem gününde Euro ve dolar fiyatları ne kadar? İşte güncel döviz kurlarında son durum...
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Yeni günde yurt içinde analistler tüketici fiyatları verilerine odaklanacak. Yurt dışında ise ABD'den gelecek imalat sektörü PMI ve inşaat harcamaları verileri takip edilecek. Dolar, enflasyon verileri öncesinde yeni güne yükselişle başladı.
1 dolar, 1 Euro kaç TL?
Yüzde 0,12 yükselen dolar/TL, 33,93 seviyesinde seyrediyor. Euro ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 37,53 TL'den işlem görüyor.