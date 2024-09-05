CANLI DÖVİZ KURU: Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? (5 Eylül anlık döviz kuru)

Yurt içinde Orta Vadeli Program (2025-2027) açıklanacak. Yurt dışında Almanya'dan fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nden perakende satışlar, ABD'den ADP özel sektör istihdamı ve ISM hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. Yarın ise kritik ABD istihdam verileri açıklanacak. Yoğun veri gündemi takip edilirken dolar/TL ve Euro/TL'deki son durum merak ediliyor.

1 dolar, 1 Euro kaç TL?

Yüzde 0,04 yükselen dolar/TL, 34,02 seviyesinde seyrediyor. Euro ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,22 yükselişle 37,81 TL'den işlem görüyor.