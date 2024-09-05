CANLI DÖVİZ KURU: Dolar kuru bugün ne kadar? Euro kaç TL? (5 Eylül anlık döviz kuru)
5 EYLÜL ANLIK DÖVİZ KURU: Yarın açıklanacak ABD'deki istihdam raporundaki verileri yatırımcıların odağına yerleşti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bugün, yurt içinde Orta Vadeli Program'ın açıklanması takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de yoğun veri gündemi bulunuyor. Dolar yeni güne 34 TL'nin; Euro ise 37 liranın üzerinde başladı. Peki, 5 Eylül Perşembe, haftanın dördüncü işlem gününde Euro ve dolar fiyatları ne kadar? İşte güncel döviz kurlarında son durum...
Yurt içinde Orta Vadeli Program (2025-2027) açıklanacak. Yurt dışında Almanya'dan fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nden perakende satışlar, ABD'den ADP özel sektör istihdamı ve ISM hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek. Yarın ise kritik ABD istihdam verileri açıklanacak. Yoğun veri gündemi takip edilirken dolar/TL ve Euro/TL'deki son durum merak ediliyor.
1 dolar, 1 Euro kaç TL?
Yüzde 0,04 yükselen dolar/TL, 34,02 seviyesinde seyrediyor. Euro ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,22 yükselişle 37,81 TL'den işlem görüyor.