Cevdet Yılmaz turizm verilerini yorumladı: 'Sektör, istikrar içinde büyümemize önemli katkı sunuyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı yılın ilk yarısına ilişkin turizm verilerini değerlendirdi.

Turizm verilerinin Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu gerçekleştiğini belirten Yılmaz, turizm sektörünün 2025 yılında 64 milyar dolar hedefine ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2025’in ilk 6 ayında turizm gelirinde tarihi bir rekor kırdığını, 26 milyonu aşkın ziyaretçiyle 25,8 milyar dolar gelir elde ettiğini duyurmuştu. Bakanlık verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde Türkiye’yi 26 milyon 389 bin turist ziyaret etti.

"Turizm, büyümeye önemli katkı sunuyor"

Turizm sektörünün büyümeye önemli katkı sunduğunu belirten Cevdet Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

Turizm verileri Orta Vadeli Program hedeflerimiz ile uyumlu gerçekleşmektedir. 2024 yılında 61 milyar doları aşan sektörün, 2025 yılında 64 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz.

Cari açığı azaltıcı, istihdamı ve ekonomik aktiviteyi destekleyici mahiyeti ile turizm sektörü istikrar içinde büyümemize önemli katkı sunmaktadır.

Bakanlığımıza, turizmcilere, çalışanlara ve katkısı olan tüm taraflara teşekkür ederiz."