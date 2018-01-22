Çin: ABD, küresel ticarete büyük tehdit

22 Ocak 2018

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, ABD'nin küresel ticaret için en önemli tehditlerden biri olduğunu söyledi.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, geçen hafta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyeliği için ABD'nin 2001'de Çin'e verdiği desteğin bir hata olduğunu bildirdi. Açıklamada, DTÖ politikalarının Çin'in serbest piyasa temelli ticarete uyum sağlamasında yetersiz kaldığı belirtildi.

Çin Dışişleri sözcüsü Hua, Çin'in DTÖ'ye katıldığı günden itibaren kurumun kurallarını sıkı bir şekilde uyguladığını belirterek, çok taraflı sisteme katkı sağladıklarını belirtti.

Birçok ülkenin de Çin'le ticaretten fayda sağladığını kaydeden Çinli yetkili, "Sanırım herkes asıl sorunun ABD'nin tek taraflı yöntemleri olduğunu görüyor. ABD'nin bu politikaları, küresel ticaret sistemine hiç görülmemiş çapta bir tehdit" dedi.

Çin'le devasa ticaret açığı nedeniyle Pekin yönetimini sert dille eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı ticari önlemleri sertleştirmeyi planlıyor. Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Çin'in ticaret alanında fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığı yönündeki soruşturma kapsamında bu ülkeye büyük bir ceza vermeyi düşündüğünü söylemişti.

ABD'den Çin'e fikri mülkiyet hırsızlığı suçlaması

Kaynak: Reuters