05 Şubat 2018

ABD'nin ticaretle ilgili sınırlamalarına karşı Çin, ABD'den sorgum ithalatıyla ilgili soruşturma başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, güneş panelleri ve çamaşır makineleri ithalatına ek vergi getirmesi, iki ülke arasında ticaret gerilimini daha da artırmıştı.

Çin, ABD'den sorgum ithalatı yapan ülkelerin başında geliyor. Sorgum hayvancılık alanında yem olarak kullanılan bir ürün.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'deki üreticilerin ithalatla ilgili gerekli belgeleri hazırlayamadığı gerekçesiyle soruşturma kararı aldıklarını duyurdu.

ABD'nin ihracatını etkileyecek

Çin'in bu adımının ABD'de sorgum ihracatında ciddi düşüşe yol açacağı düşünülüyor. Çinli uzmanlar, Çin'in Trump'ın ticari kısıtlamalarına misilleme olarak görülen bu karar sonrasında, ABD'den ithal edilen en değerli ürün olan soya fasulyesinde de benzer bir adım atılabileceğini belirtiyor.

Çin lehine ticaret açığıyla ilgili sert açıklamalar yapan Trump, geçen ay yaptığı konuşmada, Çin'in ticaret alanında fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığı yönündeki soruşturma kapsamında Çin'e büyük bir ceza vermeyi düşündüğünü söylemişti.

Güneş paneli sektörüne Trump darbesi

Kaynak: Reuters