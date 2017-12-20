Çin: AB'nin anti-damping kuralları, DTÖ anlaşmalarının ihlali

20 Aralık 2017

Çin ve Batılı ülkeler arasında ticaret alanında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) uygulamaya koyduğu yeni damping karşıtı önlemlerin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) anlaşmalarının ihlali olduğunu duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Çin'in AB'nin yeni damping karşıtı önlemlerine karşı kendi çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacağı kaydedildi.

Çin'in DTÖ temsilcisi Zhang Şiangçen de, "Sistematik değişikliklerin çok taraflı ticaret sistemine etkilerinden endişeliyiz. Önceki anlaşmalar korunmalı" diye konuştu.

ABD, Çin'in "pazar ekonomisi" talebini reddetmişti

Avrupa Parlamentosu'nda kasım ayında kabul edilen anti-damping kurallarının, Çin'den yapılan ihracatı sınırlayabileceği belirtiliyor. ABD ve AB, Çin'de özellikle çelik ve aliminyum gibi ihraç ürünlerinde devlet desteği nedeniyle fiyatların düşük olmasının ticarette adaletsizlik yarattığını savunuyor.

Çin, daha önce "pazar ekonomisi" olarak kabul edilmek amacıyla DTÖ'ye başvuruda bulunmuştu. ABD yönetimi ise, Çin'in küresel ticarette "pazar ekonomisi" olarak tanınma talebini resmen reddetmişti.

Uluslararası alanda "pazar ekonomisi dışındaki ülkelerle" yapılan ticarette, gümrük vergisi oranları genelde daha yüksek oluyor, çünkü devlet desteğinin üreticilere önemli avantajlar sunduğu düşünülüyor.

Ekonomistlere göre, ABD'nin ve Avrupa Birliği'nin Çin'i "pazar ekonomisine sahip olmayan ülke" olarak görmesi, son dönemde Çinli üreticilerin ihracatta milyarlarca dolar kaybetmesine yol açtı.

Kaynak: Ajanslar

ABD, Çin'in "pazar ekonomisi" talebini reddetti