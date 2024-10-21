Çin devi Chery'den ilk sinyal geldi! Türkiye, üretim merkezi listesinde

Çinli otomotiv devleri ABD ile Kanada'nın yaptırımları ve artan gümrük verileri nedeniyle rotayı Türkiye'ye çevirdi. Çinli BYD Manisa'da dev bir fabrika kurarken, Chery'nin de Türkiye'ye geleceği iddia edildi.

Bakan Kacır, Chery ile yartırım görüşmelerinin devam ettiğini açıklarken, Chery'den de ilk sinyal geldi.

Türkiye üretim üsleri arasında

Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda Türkiye'yi üretim üsleri arasında saydı.

Guibing, şirketin yurtdışı pazarlara açılma stratejini anlatırken Chery’nin Avrupa’da üretim üssü olarak seçtiği üç ülke seçtiğini bunların İspanya, İtalya ve Türkiye olduğunu söyledi.

Yatırım için 3 şehir öne çıkıyor

Chery’nin Türkiye'deki yatırımı için üç şehrin öne çıktığı, ancak nihai kararın henüz verilmediği öğrenildi.

Guibing Eylül ayının sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüş, görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bulunmuştu.

Kacır görüşmenin ardından Çinli BYD'nin yılda 150 bin araç kapasiteli 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımını duyurmuştu.