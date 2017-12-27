Çin'de sanayi şirketlerinin kârları %15 arttı

27 Aralık 2017

Çin'de sanayi şirketlerinin kârlarında büyüme Kasım ayında keskin şekilde yavaşladı. Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, kasım ayında sanayi şirketlerinin toplam kârları yüzde 14,9 artışla 785,8 milyar yuan oldu. Bu; nisan ayından bu yana görülen en yavaş büyüme olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında sanayi şirketlerin kârları bir önceki aya göre yüzde 14 artmıştı.

Kârlarda büyümenin azalmasında üretici fiyatlarında artışın kasım ayında, ekim ayındaki yüzde 6,9'tan yüzde 5.8'e gerilemesi etkili oldu.

Yılın ilk 11 ayında ise sanayi şirketlerinin kârı yüzde 21,9 artışla 6 trilyon 875 milyar yuana ulaştı. Ocak-Kasım döneminde kârlarda artışın yarıdan fazlası kömür madenciliği, demir ve çelik üretimi, kimya, petrol ve gaz çıkarma sektörlerinden geldi. Madencilik sektöründe 11 ayda kârlar yüzde 286,8 artarken, imalat sektöründe artış yüzde 18,9 oldu.

Ocak-Kasım döneminde kamu kontrolündeki şirketlerin kârları yüzde 46,2 artarak 1 trilyon 576 milyar yuan oldu. Ocak-Ekim'de kârlar yüzde 48,7 yükselmişti.

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