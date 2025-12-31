Çin'den yeni hamle: Toprak, tohum, makine...

Çin yönetimi, tarımsal politikaların ele alındığı toplantılarda tahıl üretimini istikrarlı tutma ve soya-yağlı tohum üretimini artırma sözü verdi. Xinhua’nın aktardığına göre ülke, tahıl çeşitlerinin kalitesini artırmayı ve verimliliği yükseltmeyi öncelik haline getirecek.

Tarım Bakanlığı da tahıl ve yağ bitkilerinde verimi yükseltme ve soya fasulyesinde kendine yeterlilik oranını artırma hedefini vurguladı.

ABD ile ticaret gerilimi

Çin nüfusunu beslemek için büyük ölçüde ithalata bağımlı... ABD ile yaşanan ticari gerginlikler, Pekin’i gıda güvenliği için iç üretim kapasitesini artırmaya yöneltti.

Bu kapsamda ülke, tarım makineleri ve tohum teknolojilerine yatırım, daha verimli üretim modelleri ve yeni çeşit geliştirme programlarını güçlendiriyor.

Kaliteli tohum, modern makineler ve ileri tarım

Çin’in tarım stratejilerinin belirlendiği Merkez Kırsal Çalışma Konferansı'nda, “gıda arzında çeşitliliği artırma” ve yüksek standartlı tarım arazilerinde bölgelere göre planlama yapma taahhüdü verildi.

Yetkililer, tarım kalitesini artırmak için nitelikli toprak, kaliteli tohum, modern makineler ve ileri tarım tekniklerinin entegre edilmesi gerektiğini söyledi.

Tahıl üretiminde tarihi rekor

Çin yönetimi; çiftçi gelirlerini artırmaya odaklanacak, göçmen işçilerin istihdamını destekleyecek, 2027 sonrası için kırsal arazi kullanım sözleşmelerini 30 yıl daha uzatacak pilot projeler başlatacak.

Çin İstatistik Bürosu verilerine göre ülke tahıl üretimi bu yıl yüzde 1,2 artarak 714,9 milyon tona ulaştı ve yeni bir rekor kırdı.