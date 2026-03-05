Civil’de büyük veri ihlali: 4,5 milyon müşteri etkilendi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Civil Mağazacılık bünyesinde bir veri ihlali meydana geldi. Kurum, yaşanan siber saldırı nedeniyle yaklaşık 4,5 milyon müşteriye ait kişisel verinin risk altına girdiğini duyurdu.

Yetkililer, ihlal kapsamında isim ve iletişim bilgileri, kullanıcı hesap verileri ile çevrim içi alışveriş kayıtları gibi bazı müşteri bilgilerinin etkilenmiş olabileceğini belirtti.

Uzmanlar, bu tür siber saldırıların genellikle şirketlerin müşteri veri tabanlarını hedef aldığını ve milyonlarca kullanıcıya ait bilgilerin tehlikeye girebildiğini ifade ediyor. Veri ihlalinin kapsamına ilişkin inceleme ve değerlendirmelerin sürdüğü bildirildi.