Creavit, “İhracatın Şampiyonları” arasında yer aldı

60 yıldan fazla sektör deneyiminden güç alarak ıslak mekân ürünleri sektöründe faaliyet gösteren, banyosunda konfor ve estetik arayan herkes için çözümler üreten Creavit; Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen 4. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde, Seramik Sağlık Gereçleri Kategorisi’nde En Fazla İhracat gerçekleştiren markalar arasında 3. sırada ödüle layık görüldü.

Creavit İhracat Satış Direktörü Serhat Sığırcı “65’i aşkın ülkenin tüketicilerini seramik sağlık gereçleri, banyo mobilyaları, armatürler başta olmak üzere banyo ve ıslak mekân ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün gamımız ile buluşturuyoruz. Bizim için, küreselleşen dünyamızın dört bir yanındaki tüketicilerin güvenine nail olmak, mutlu anlarına eşlik etmek ve evlerinin kalbi olan banyolarında yer almak en büyük mutluluk kaynağı. Şüphesiz ki bu mutluluğu ulaşmamızın arkasında en büyük gücümüz tüketicilerimiz için kaliteli üretim vaadini eksiksiz yerine getirmemizi sağlayan bu coğrafyanın çalışkan insanları, teknoloji ile desteklenen üstün üretim kabiliyetimiz, tasarım ve inovasyon gücümüzdür” dedi.