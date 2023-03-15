Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan yardım talep etti

Financal Times tarafından yapılan bir habere göre, Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından ismi sıkça başka bir iflas korkusu ile anılan Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'na 'halka açık' bir destek çağrısında bulundu.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan varlık yönetim şirketi Opimas'ın kurucusu Octavio Marenzi, "İsviçre Merkez Bankası'nın müdahale etmesi ve bir cankurtaran halatı sağlaması kaçınılmaz görünüyor, İsviçre Ulusal Bankası ve İsviçre hükümeti, Credit Suisse'in başarısızlığının ve hatta mevduat sahiplerinin herhangi bir zararının İsviçre'nin bir finans merkezi olarak itibarını zedeleyeceğinin tamamen farkındadır." dedi.

Suudi Ulusal Bankası'ndan yardım gelmeyecek

Reuters'in haberine göre ise , Credit Suisse'in en büyük yatırımcısı olan Suudi Ulusal Bankası, İsviçre bankasına daha fazla mali yardım sağlayamayacağını söyledi.

Suudi Ulusal Bankası (SNB) Başkanı Ammar Al Khudairy Reuters'a verdiği bir demeçte "Bankaya daha fazla destek sağlayamayız çünkü eğer bunu gerçekleştirirsek bankadaki payımız 10'un üzerine çıkacak ve bu düzenlemeler sebebiyle yapabileceğimiz bir şey değil. Bu bir düzenleme sorunudur."

Credit Suisse'nin hisselerinin yüzde 9,9'unu satın aldı

Yine de Credit Suisse hakkında olumlu görüş bildiren, Ammar Al Khudairy, bankanın bir dönüşüm hareketi içerisinde olduğunu ve bu dönüşümden memnun olduklarını söyledi. Ayrıca bankanın fazladan paraya ihtiyacı olma ihtimalinin düşük olduğunu da öne sürdü.

Suudi Ulusal Bankası, Credit Suisse'nin, yatırım bankacılığı performansını iyileştirmeyi ve bir dizi risk ve uyum sorununu ele almayı amaçlayan büyük bir stratejik revizyonunu finanse etmek için geçen yıl Credit Suisse'nin hisselerinin yüzde 9,9'unu satın aldı.

Likiditemiz güçlü

Credit Suisse CEO'su Ulrich Koerner, yaptığı bir konuşmada ise bankanın likidite tabanına dair bir sorun olmadığını ifade ederek, "Bu konuda bir sorunumuz yok ve bu konuda çok güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Koerner, "Temel olarak tüm yasal gereklilikleri yerine getiriyor ve aşıyoruz." diyerek bankanın özellikle likidite konusunda bir problemi olmadığını iddia etti.

Bu arada Çarşamba sabahı Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen bir panelde CNBC'ye konuşan Credit Suisse Başkanı Axel Lehmann, şirketinin gelecekte herhangi bir devlet yardımına ihtiyacı olup olmayacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı ve "Güçlü sermaye oranlarımız, çok güçlü bilançomuz var. Hepimiz işimizin başındayız. Yani konumuz bu değil." dedi.