Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,64 artarken, yıllık yükseliş yüzde 71,6'yı buldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından enflasyon mesajları verdi.

"Enflasyonda düşüş dönemi başladı…" diye yazan Yılmaz, TÜFE'nin haziranda piyasa beklentilerinin altında yüzde 1,64 oranında arttığını, aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla yıllık enflasyonun önceki aya kıyasla 3,8 puan azalarak yüzde 71,60 düzeyine gerilediğini ifade etti.

Yılmaz, enflasyonun ana eğilimini yansıtan çekirdek enflasyon göstergelerindeki gerilemenin de fiyatlardaki artış eğiliminin zayıfladığını gösterdiğini belirtti.

Yılmaz şunları kaydetti: "Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir. Temel hedefimiz vatandaşımızın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmektir. Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir. Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz.

Tek hane hedefi

Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz."