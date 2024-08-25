Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Huzurun ve güvenin olmadığı yerde özel sermaye yatırım yapmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'te düzenlenen "Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde konuşan Yılmaz, açılışını yaptıkları tesislerin bölgeye, Bitlis'e, Türkiye'ye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Böyle güzel eserleri kazandıranlara teşekkür eden Yılmaz, "Bu tesisler sizlerin, çalışanların tesisleri. Özellikle çalışanlara ve ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Değerli kardeşlerim bunlar bir bakış açısının ürünüdür. Yaşı müsait olanlar bu bölgelerin geçmişini çok iyi biliyor. Yıllar yılı yapılmayan hizmetler, gelmeyen yatırımlar çok şükür bu dönemde birer birer geliyor." dedi.

Bölgenin bugün çok farklı bir noktada olduğunu vurgulayan Yılmaz, bunun temel nedeninin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu zihniyet olduğunu vurguladı.

Bu zihniyetin özünün de "Batı'da ne varsa doğuda da o olacak, kuzeyde ne varsa güneyde de o olacak. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız" anlayışı olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yolda da devam edeceğiz. Bakın ulaşımdan hava meydanlarına, üniversitelerden hastanelere, birçok hizmet bu dönemde yapıldı. Şimdi artık özel sektör de bölgeye yatırım yapmaya başladı. Niye bu yatırımlar geliyor? Huzur ve güven ortamı olduğu için geliyor. Huzurun olmadığı, güvenin olmadığı bir yerde özel sermaye gelip yatırım yapar mı? Yapmaz. Huzur ve güven ortamını sağlamamız vatandaşımızın hem yaşamını kolaylaştırıyor, yaşam kalitesini artırıyor hem de bölgenin yatırım ortamını iyileştiriyor. Bölgeye daha fazla yatırımın, nitelikli elemanın gelmesine vesile oluyor. Tüm bu yatırımların gerçekleşmesinde liderliğiyle, kararlı duruşuyla, tüm milleti kucaklayan bakış açısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurunuzda bu bölgenin bir evladı olarak şükranlarımı sunuyorum."