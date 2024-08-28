Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Önümüzdeki iki yıl yatırımlar artacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, İzmir Bergama’da firmaların yatırıma ve üretime başladığı Batı Anadolu Serbest Bölgesini ziyaret eti.

Küresel ekonomik konjonktürde, merkez bankalarının uyguladığı yüksek faiz oranları nedeniyle doğrudan yatırımların yavaşladığını kaydeden Dağlıoğlu,

”2024’ün eylül ve ekim aylarından itibaren doğrudan yatırımlarda bir hızlanma olur diye bekleniyordu. Ancak dünyada merkez bankalarının faiz politikalarının değişmemesi nedeniyle beklenti gerçekleşmedi. Merkez bankalarının faiz indirim konusunu bütün dünyada yatırımları etkilediği gibi bizim ülkemizi de etkiliyor. Dolaylı etkisi de olsa ABD Başkanlık seçimi de yatırım sürecini etkiliyor. Ortadoğu’daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı bütün bu gelişmeler yatırım iklimini etkiliyor. FED başta olmak üzere dünyadaki merkez bankalarının faiz indirim süreçlerinin yaklaştığını görüyoruz. Bunun etkisiyle 2025 ve 2026 yıllarında yatırımların artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki iki yıl yatırımcı çekmek için keşke bu kadar strese girmeseydik diyeceksiniz.” diye konuştu.

Günümüzde proje bazlı yatırımların da arttığını ve bu tür yatırımcıların binaya sermaye ayırmak istemedikleri için gittikleri yerde hazır tesis seçeneğini önemsediğini aktaran Dağlıoğlu, “BASBAŞ olarak yatırımcılara istedikleri koşullarda tesis seçeneğinin sunuluyor olması bu bölgeye büyük avantaj sağlıyor” dedi.

Firmaların ilgisi var

İki senedir Türkiye’de yatırım yapma projesini askıya alan bir global firmanın bu projesi için yeniden kendileri ile görüşmeleri başlattığını aktaran Dağlıoğlu, firma yetkilileri ile online görüşmelerin devam ettiğini, eylül ayında da yöneticilerinin incelemeler için geleceğini vurguladı. Ahmet Burak Dağlıoğlu şöyle konuştu:

“Firmalar günümüz küresel ekonomik konjonktüründe karar vermek için acele etmiyor. Bu nedenle neticelenmeyen görüşmeler olabiliyor.”