Demirtaş tasarruf yapılması gereken kalemleri tek tek açıkladı
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda hükümetin geçmiş 10 yıl içerisinde ciddi Ekonomik ve Sosyal yanlışlar yaptığını ve bunun bedeli olarak da ülke tarihinin en büyük krizlerinden birinin yaşandığına dikkat çekti. Demirtaş tasarruf yapılması gereken kalemleri tek tek sıraladı.
Yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntıların hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığını vurgulayan Özgür Demirtaş, 'hükümete açık not' diyerek paylaştığı mesajında, tasarrufa saray ekonomisinden, milletvekili haklarından ve bürokrat harcamalarından başlanması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş iktidara seslenerek ekonomik ve sosyal kriz için tasarruf tedbiri olarak emekliden, çiftçiden, sabit gelirliden başlanmasının hata olacağını vurguladı.
Demirtaş'a göre tasarruf için başvurulması gereken adresler saray harcamaları, milletvekili hakları, bürokratların harcamaları, gizli ödenekler olması gerekitğine işaret ederek, itibardan tasarruf olmaz sözü ile yapılan harcamalar olması gerektiğine dikkat çekti.
İşte Demirtaş'ın o paylaşımı:
Hükümete Açık Not:— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) April 29, 2024
Ekonomik ve Sosyal sıkıntılar, Ekonomik ve Sosyal yanlışlardan kaynaklanır.
Hükümet geçmiş 10 yıl içerisinde ciddi Ekonomik ve Sosyal yanlışlar yaptı. Bunun bedeli olarak da bugün ülke tarihinin en büyük krizlerinden biri yaşanıyor.
Hükümetin bu yanlışlardan…