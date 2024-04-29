Demirtaş tasarruf yapılması gereken kalemleri tek tek açıkladı

Yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntıların hükümetin yanlış politikalarından kaynaklandığını vurgulayan Özgür Demirtaş, 'hükümete açık not' diyerek paylaştığı mesajında, tasarrufa saray ekonomisinden, milletvekili haklarından ve bürokrat harcamalarından başlanması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş iktidara seslenerek ekonomik ve sosyal kriz için tasarruf tedbiri olarak emekliden, çiftçiden, sabit gelirliden başlanmasının hata olacağını vurguladı.

Demirtaş'a göre tasarruf için başvurulması gereken adresler saray harcamaları, milletvekili hakları, bürokratların harcamaları, gizli ödenekler olması gerekitğine işaret ederek, itibardan tasarruf olmaz sözü ile yapılan harcamalar olması gerektiğine dikkat çekti.

İşte Demirtaş'ın o paylaşımı: