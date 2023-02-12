Depremin ekonomik boyutu ne olacak? IMF'den 'Türkiye' açıklaması

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) hazırladığı raporda deprem felaketinin mali hasarının 84,1 milyar dolayında olması beklendiğini ifade etti.

Depremin Türk ekonomisi üzerindeki etkileri üzerine Uluslararası Para Fonu’ndan da (IMF) bir açıklama geldi. Arap Mali Forumu’unda konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Mahmud Mohieldin, depremin Türkiye’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) üzerindeki etkisinin, 1999 depremi kadar belirgin olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Rueters’ın aktardığı habere göre; Mohieldin, önümüzdeki birkaç aydaki ilk etkinin ardından, yeniden inşaya yönelik kamu ve özel sektör yatırımlarının uzun vadede GSYİH büyümesini artırabileceğini de sözlerine ekledi.