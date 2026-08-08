Dev banka çalışanları için kesenin ağzını açtı: Yılda 250 milyon dolar harcıyor

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ABD'de Ozempic, Wegovy ve Zepbound gibi GLP-1 ilaçlarına yönelik talepteki hızlı artış, şirketlerin çalışanlarına sunduğu sağlık paketlerini de değiştiriyor. Bazı şirketler yükselen maliyetler nedeniyle bu ilaçlara sağlanan desteği azaltırken Bank of America farklı bir yol izliyor.

Bank of America CEO'su Brian Moynihan, CNBC'ye yaptığı açıklamada bankanın çalışanlarının GLP-1 ilaçlarına erişimi için yılda 250 milyon dolar veya daha fazla harcadığını belirtti.

Söz konusu tutar, bankanın çalışanlarının sağlık hizmetleri için ayırdığı yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık bütçenin bir bölümünü oluşturuyor.

“Çalışanlar üzerinde büyük etkisini görüyoruz”

Moynihan, uygulamanın sonuçlarından memnun olduklarını belirterek, “Çalışanlar üzerinde büyük bir etkisini görüyoruz. Biz her zaman zihinsel ve fiziksel sağlığa önem verdik” ifadelerini kullandı.

Çalışanların kullandıkları GLP-1 ilaçları için belirli prim veya katkı paylarını ödemesi gerekebilirken maliyetin kalan kısmı banka tarafından karşılanıyor.

Moynihan, bu ilaçların sağlık üzerindeki etkilerinin yapılan harcamanın karşılığını verdiğini savundu. Banka CEO'su, GLP-1 kullanan çalışanların sağlık durumlarını takip ettiklerini ve çalışanlara koçluk desteği de sağladıklarını söyledi.

Yatırımın bazı faydalarının ancak çalışanlar Bank of America'dan ayrıldıktan yıllar sonra ortaya çıkabileceğini kabul eden Moynihan, buna rağmen programı sürdürmenin doğru olduğuna inandığını belirtti.

“Ekip arkadaşlarınız için yapılması gereken doğru şey bu” diyen Moynihan, uygulamayı Bank of America'yı çalışmak için daha iyi bir yer haline getirmek amacıyla sürdürdüklerini ifade etti.

Çalışanların yüzde 30'u iş değiştirmeye hazır

GLP-1 ilaçları ABD'de yalnızca sağlık sektörünün değil, iş gücü piyasasının da önemli başlıklarından biri haline geldi.

Sigorta brokeri NFP tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre çalışanların yaklaşık yüzde 30'u, GLP-1 ilaçlarını karşılayan bir sağlık planına erişebilmek için iş değiştirebileceğini belirtiyor.

Gallup verileri de kullanımın ne kadar hızlı arttığını ortaya koyuyor. ABD'li yetişkinlerin yaklaşık yüzde 11'i halen kilo verme amacıyla GLP-1 ilaçları kullanıyor. İki yıl önce bu oran yalnızca yüzde 3 seviyesindeydi.

IFEBP'nin araştırmasına göre işverenlerin yüzde 60'ı GLP-1 ilaçlarını yalnızca diyabet tedavisi kapsamında karşılarken, yüzde 36'sı hem diyabet hem de kilo verme amacıyla kullanılan ilaçları sağlık planlarına dahil ediyor.

Şirketler maliyet nedeniyle frene basıyor

Bank of America'nın yaklaşımına karşılık bazı büyük şirketler ise hızla büyüyen maliyetler nedeniyle GLP-1 kapsamını daraltmaya başladı.

PwC, bu yılın başında “hızla artan maliyetleri” gerekçe göstererek yalnızca kilo verme amacıyla kullanılan GLP-1 ilaçlarını çalışan yan hakları kapsamında karşılamayı bırakacağını duyurdu. Şirket, tip 2 diyabet gibi tıbbi durumlarda ilaçları karşılamaya devam ediyor.

Mercer'ın analizine göre büyük şirketlerin dörtte birinden fazlası 2026 veya 2027'de GLP-1 ilaçlarının sağlık planı kapsamında karşılanabilmesi için uygulanan kriterleri sıkılaştırıyor. Büyük işverenlerin yaklaşık yüzde 11'i ise kilo verme amacıyla kullanılan ilaçları kapsamdan çıkardı veya çıkarmayı planlıyor.

Cigna da temmuz ayında Wegovy ve Zepbound gibi kilo verme amaçlı GLP-1 ilaçlarını çalışan sağlık planından çıkardı. HCA Healthcare ise çalışan planındaki GLP-1 kullanımının 2025'te yüzde 90 artmasının ardından ocak ayında kilo verme amacıyla kullanılan ilaçlara sağladığı desteği sonlandırdı.

Fiyatlar düşse de toplam fatura büyüyor

GLP-1 ilaçlarının bireysel fiyatlarında ise son yıllarda önemli düşüş yaşandı. Wegovy'nin başlangıç dozu ABD'de 2021'de piyasaya çıktığında aylık yaklaşık 1.600 dolara mal olurken bugün 149 dolara kadar gerilemiş durumda.

Buna karşın kullanımın hızla yaygınlaşması ve tedavilerin uzun süre devam etmesi, şirketlerin toplam sağlık harcamalarının yükselmesine neden oluyor.

Bank of America ise artan maliyetlere rağmen geri adım atmayarak GLP-1 desteğini çalışan sağlığına yönelik uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirmeye devam ediyor.