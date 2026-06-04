Dev havayolu şirketi yakıt krizi nedeniyle bazı uçuşlarını durdurdu

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ABD ile İran arasında devam eden savaşın küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, havacılık sektöründe de etkisini göstermeye başladı. ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden American Airlines, yükselen yakıt maliyetleri nedeniyle bazı iç hat uçuşlarını geçici olarak durduracağını açıkladı.

Şirketten yapılan duyuruya göre Los Angeles'tan Cleveland, Columbus, Pittsburgh ve Washington Dulles havalimanlarına gerçekleştirilen direkt uçuşlar 5 Ağustos ile 4 Ekim tarihleri arasında askıya alınacak. Ayrıca Charlotte-Ontario ve Charlotte-Sacramento hatlarında da seferler durdurulacak.

Yakıt faturası 4 milyar dolar artabilir

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre American Airlines, 2026 yılı içerisinde jet yakıtı maliyetlerinin 4 milyar doların üzerinde artmasını bekliyor. Şirketin aldığı kararın arkasında yükselen enerji fiyatlarının ve operasyonel maliyetlerdeki artışın etkili olduğu belirtiliyor.

Yolcular aktarmalı uçabilecek

American Airlines, seferlerin tamamen kaldırılmadığını, söz konusu destinasyonlara ulaşımın aktarmalı uçuşlarla sürdürüleceğini açıkladı. Direkt uçuşlardan etkilenen yolculara ise alternatif seyahat seçenekleri veya ücret iadesi sunulacak.

Hürmüz Boğazı etkisi sürüyor

Karar, ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerin sürdüğü ve küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin devam ettiği bir dönemde alındı. Enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, özellikle havayolu şirketlerinin yakıt giderlerini artırırken sektör genelinde maliyet baskısını da güçlendiriyor.

American Airlines, alınan kararın kalıcı olmadığını vurgulayarak ağustos ve eylül aylarına yönelik kapasite planlaması kapsamında geçici bir düzenleme yapıldığını belirtti. Şirket, uçuş ağını korumaya devam edeceğini ve yolcuların mağdur edilmemesi için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.