Dev tavukçudan konkordato başvurusu

Osmaniye'de faaliyet gösteren ve 2009 yılında kurulan Barış Tavukçuluk, mali dar boğazı aşamayınca konkordato sürecine girdi.

Şirket, konkordato için Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvururken; mahkeme 'Barış Tavukçuluk'a 3 aylık geçici mühlet kararı verip, denetimler için konkordato komiseri atamadı.

Hindi, ördek, tavuk, civciv gibi kanatlı hayvan ticareti yapan şirket, yumurta üretimi de yaparken Osmaniye ve çevresindeki en büyük kafes üretim kapasitesine sahipti.

Maliyetleri üreticiyi zorluyor

TÜİK verilerine göre eylül ayında tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,3 azalmış, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 6,3 artmıştı. 3 ay önce tavuk eti üretimi yüzde 6,9 yükselirken artan maliyetler, hastalık riski (kuş gribi vb.), ihracat belirsizlikleri nedeniyle sektörde kırılganlık devam ediyor.