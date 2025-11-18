Ünlü helvacı iflasın eşiğinde! 45 yıllık şirket konkordato ilan etti

Kağıt helva, bar, krokan gibi ürünleri ile tanınan Balkos markasının üreticisi 45 yıllık gıda işletmesi Şükreden Gıda konkordato sürecine girdi.

Bir yıllık iflas koruması süresi

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete geçici mühletlerin ardından bir yıllık kesin koruma verdi. Ayrıca şirkete mali yapısının izlenebilmesi için iki konkordato komiseri de atandı.

Fiskobirlik talep etti

Bir yıl sonra gerçekleşecek duruşma için nihai rapor sunulmasına da karar verilirken konkardota davasının Fiskobirlik tarafından talep edildiği öğrenildi.