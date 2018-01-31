Dış ticaret açığı 2017'de 76.7 milyar dolar

31 Ocak 2018

TÜİK açıkladığı dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin 2017'de ihracatı yüzde 10.2 artışla 157 milyar dolar, ithalatı ise yüzde 18 artışla 234 milyar dolar oldu. Böylece geçtiğimiz yıl dış ticaret açığı yüzde 37 artarak 77 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,2 olarak kaydedildi.

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat aralık ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 13 milyar 878 milyon dolar, ithalat yüzde 25,4 artarak 23 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 63,5 artarak 9 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Aralık ayında yüzde 69,4 iken, 2017 Aralık ayında yüzde 60,1'e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1, ithalat yüzde 12,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,8, ithalat yüzde 29,6 arttı.

Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 15,6 arttı

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Aralık ayında yüzde 44,3 iken, 2017 Aralık ayında yüzde 47,1 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 6 milyar 540 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat ve ithalatta Almanya en üst sırada

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Aralık ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 827 milyon dolar ile İngiltere, 771'er milyon dolar ile İtalya ve Irak takip etti.



Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Aralık ayında 2 milyar 191 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 122 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 884 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 164 milyon dolar ile ABD izledi.