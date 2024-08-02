Dolar kaç TL, Euro ne kadar? (2 Ağustos Cuma Güncel Döviz Kurları)

Döviz kurlarındaki hareketlilik artan jeopolitik gerilimin etkisiyle sürüyor. Hamas'ın lideri İsmail Haniye, İran'n başkenti Tahran'da yapılan bir saldırıda öldürüldü. Haniye'nin öldüğünü doğrulayan Hamas, "Haniye, siyonist bir saldırı sonucu Tahran'da öldürüldü" ifadelerini kullandı. Suikastın arkasında kimin olduğu henüz bilinmiyor. Peki, Euro ve dolar güncel fiyatları ne kadar? İşte güncel döviz kurlarında son durum...

1 dolar kaç TL, 1 Euro ne kadar?

Serbest piyasada 33,1750 liradan alınan dolar, 33,1770 liradan satılıyor. 35,8360 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,8380 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 33,0620 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,8340 lira olmuştu.