Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (10 Temmuz Çarşamba Güncel Döviz Kurları)
10 TEMMUZ ANLIK DÖVİZ KURU: Bir süredir yükseliş eğilimi sergileyen dolar/TL, yeni günde yükselişte. Son dönemde dolar ve Euro’daki hareketlilik güncel döviz kurlarına ilgiliyi artırırken yatırımcılar son durumu takip ediyor. Peki, dolar ve Euro yeni güne nasıl başladı? İşte 10 Temmuz Çarşamba güncel döviz kurları...
Serbest piyasada 32,9030 liradan alınan dolar, 32,9050 liradan satılıyor. 35,6040 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 35,6060 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 32,9130 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 35,6160 lira olmuştu.
Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirtti.