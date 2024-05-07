Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL? (7 Mayıs 2024 Güncel Döviz Kuru)

Dolar/TL bu sabah 32,31'den güne başladı. Türk Lirası dolar karşısında mart ayında yüzde 3.5 değer kaybı yaşamıştı. TL, nisan ayını ise dolar karşısında yüzde 0.04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. Mayıs ayında ise kur yatay seyrediyor.

Dolar fiyatları, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,16 yükselişle 32,3094 TL seviyesinde işlem görüyor. Dolar, gün içi en yüksek 32,3110; en düşük ise 32,1871 TL seviyesini gördü.

Euro/TL ne kadar?

Aynı dakikalarda Euro/TL ise yüzde 0,12 yükselişle 34,8080 seviyesinde işlem görüyor.