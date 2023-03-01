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Döner fiyatları arttı, Alman hükümeti açıklama yaptı

Almanya’da da popüler yemekler arasında yer alan döner fiyatlarının artması, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Alman hükümetine ait sosyal medya hesabından açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Almanya’da da popüler yemekler arasında yer alan dönerin fiyatlarının artması tepkileri beraberinde getirdi. Tepkiler üzerine, Alman hükümetinin resmi Instagram hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, döner fiyatlarının Rusya – Ukrayna savaşı ile birlikte artan maliyetler nedeniyle yükseldiği ifade edildi.

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Geçen günlerde hükümete ait Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Federal hükümet, küçük girişimcilere yakıt fiyatı indirimi konusunda yardımcı oluyor. Dönerciler gibi. Bunun sonucunda döner ucuzlayacak mı? Bu henüz kesin olarak söyleyemeyiz” denildi.

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“Bay Scholz, lütfen fiyatları düşürün…”

Açıklama üzerine bir Instagram kullanıcısı, “Lütfen Bay Scholz, döner kebap fiyatlarını düşürün. Bir döner için 9 euro ödüyorum ve organik bile değil” diye yazarken, bir başka kullanıcı da “Bir öğrenci olarak her gün döner kebap almak neredeyse imkansız. Bu yüzden sizden indirim yapmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

 
 
 
 
 
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Bundesregierung (@bundesregierung)'in paylaştığı bir gönderi

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