Dr. Artunç Kocabalkan'dan Kripto çöküşü yorumu! 'Yüzyılın en kısa süren krizi' olarak açıkladı!

Ekonomist Dr. Artunç Kocabalkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kripto piyasasında yaşanan ani çöküşü değerlendirdi. Kocabalkan, son olayın 'yüzyılın en kısa süren krizi' olduğunu belirterek, yalnızca 12 dakika süren bu hareketin milyarlarca dolarlık etki yarattığını söyledi.

Kocabalkan açıklamasında, "Sermayenin bir kısmı tatile çıkarılırken, diğer kısmı bayıltılarak soyuldu" ifadelerini kullanırken, piyasalarda yaşanan sert düşüşün bir tesadüf olmadığını açıkladı.

Bazı coin'ler yüzde 75 değer kaybetti

Ekonomist, "Bazı coin'ler-adı lazım değil ama tanıyan bilir-hiçbir temel sebep olmaksızın yüzde 75'e varan değer kaybı yaşadı. Borsalar 'yoğunluk var' bahanesiyle devre dışı kaldı. Küçük yatırımcı ekranına baktığında tek görebildiği şey, kayıp hanesindeki rakamın büyümesiydi" sözleriyle durumu özetledi.

Kocabalkan, yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcıların bu süreçte stop-loss bile koyamadan tasfiye olduğunu, küçük yatırımcının ise "bir elin düğmeye basmasıyla piyasanın ters yüz olmasını canlı izlediğini" belirtti.

Büyük yatırımcı varlıkları hızla topladı

Kocabalkan, yaşananların teknik bir arıza değil, 'organize ve sistematik bir servet transferi' olduğunu savundu. Büyük yatırımcıların, küçük yatırımcıdan çıkan varlıkları hızla topladığını dile getirdi.

"Kripto hâlâ Vahşi Batı"

"Bu olay, kripto ekosisteminin hâlâ ‘Vahşi Batı' olmaktan çıkamadığını gösteriyor" diyen Kocabalkan, "Merkeziyetsizlik idealine sırtını yaslayan platformlar, pratikte tamamen merkezi güçlerce yönetiliyor. Ve maalesef bu güçler, hesap verme zorunluluğu hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

Kocabalkan, son olarak "Bu yaşanan teknik bir arıza değil, ekonomik bir çarpışma testi" ifadesini kullandı ve küçük yatırımcıların bu testte "cam kenarında otururken duvara çarptığını" belirtti.