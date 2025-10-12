Dr. Artunç Kocabalkan'dan Kripto çöküşü yorumu! 'Yüzyılın en kısa süren krizi' olarak açıkladı!
Ekonomist Dr. Artunç Kocabalkan, kriptoda sadece 12 dakika süren ve milyarlarca dolarlık etki yaratan ani çöküşe ilişkin "yüzyılın en kısa süren krizi" değerlendirmesinde bulundu. Kocabalkan, bu sert düşüşün "organize ve sistematik bir servet transferi" olduğunu savundu. Bazı coin'lerdeki yüzde 75'e varan değer kaybı sırasında borsaların "yoğunluk" bahanesiyle devre dışı kaldığını belirten ekonomist, yüksek kaldıraçla işlem yapan küçük yatırımcının stop-loss dahi koyamadan tasfiye edildiğini vurguladı. Kocabalkan kripto ekosisteminin halen 'Vahşi Batı' olduğunu söyledi.
Ekonomist Dr. Artunç Kocabalkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kripto piyasasında yaşanan ani çöküşü değerlendirdi. Kocabalkan, son olayın 'yüzyılın en kısa süren krizi' olduğunu belirterek, yalnızca 12 dakika süren bu hareketin milyarlarca dolarlık etki yarattığını söyledi.
Kocabalkan açıklamasında, "Sermayenin bir kısmı tatile çıkarılırken, diğer kısmı bayıltılarak soyuldu" ifadelerini kullanırken, piyasalarda yaşanan sert düşüşün bir tesadüf olmadığını açıkladı.
Bazı coin'ler yüzde 75 değer kaybetti
Ekonomist, "Bazı coin'ler-adı lazım değil ama tanıyan bilir-hiçbir temel sebep olmaksızın yüzde 75'e varan değer kaybı yaşadı. Borsalar 'yoğunluk var' bahanesiyle devre dışı kaldı. Küçük yatırımcı ekranına baktığında tek görebildiği şey, kayıp hanesindeki rakamın büyümesiydi" sözleriyle durumu özetledi.
Kocabalkan, yüksek kaldıraçla işlem yapan yatırımcıların bu süreçte stop-loss bile koyamadan tasfiye olduğunu, küçük yatırımcının ise "bir elin düğmeye basmasıyla piyasanın ters yüz olmasını canlı izlediğini" belirtti.
Büyük yatırımcı varlıkları hızla topladı
Kocabalkan, yaşananların teknik bir arıza değil, 'organize ve sistematik bir servet transferi' olduğunu savundu. Büyük yatırımcıların, küçük yatırımcıdan çıkan varlıkları hızla topladığını dile getirdi.
"Kripto hâlâ Vahşi Batı"
"Bu olay, kripto ekosisteminin hâlâ ‘Vahşi Batı' olmaktan çıkamadığını gösteriyor" diyen Kocabalkan, "Merkeziyetsizlik idealine sırtını yaslayan platformlar, pratikte tamamen merkezi güçlerce yönetiliyor. Ve maalesef bu güçler, hesap verme zorunluluğu hissetmiyor" ifadelerini kullandı.
Kocabalkan, son olarak "Bu yaşanan teknik bir arıza değil, ekonomik bir çarpışma testi" ifadesini kullandı ve küçük yatırımcıların bu testte "cam kenarında otururken duvara çarptığını" belirtti.
Yüzyılın En Kısa Süren Krizi:— Artunç Kocabalkan (@DrKocabalkan) October 11, 2025
Kripto Piyasasında 12 Dakikalık Darbe
Geçtiğimiz gün, küresel kripto piyasalarında tam olarak 12 dakika süren ancak etkisi milyarlarca doları bulan bir olay yaşandı.
Teknik terimlerle konuşmak mümkün ama biz bu yaşananı şöyle tanımlayalım:…