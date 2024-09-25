Dr. Mahfi Eğilmez, 'Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz' diyerek uyardı

Sosyal medya dolandırıcıları olur olmadık yöntemlerle vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Organize olup işi büyük boyutlara taşıyan dolandırıcılar, sosyal medyada tanınan ünlü ekonomist ve iktisatçıların ismini kullanıyor.

Son dönemde yaşadığı bir olayı anlatan yazar ve akademisyen iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, isminin kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını söyledi, vatandaşları uyardı.

'Birtakım reklamlar dönüyor'

"Birkaç haftadır başımda böyle bir şey var." diyerek yaşadıklarını anlatan Eğilmez, "X’ten, Instagram’dan, Facebook’tan, benim hiç üye olmadığım Telegram’dan, adını bile bilmediğim sosyal medya ortamlarından sanki benim böyle hesaplarım varmış gibi, yatırım tavsiyeleri veriyormuşum gibi birtakım reklamlar dönüyor." ifadelerini kullandı.

'Benimle hiçbir ilgisi yok'

CNBC-e ekranlarında, bu reklamlarda bir Instagram hesabı olduğu ve bu hesaptan bilgiler verdiğinin anlatıldığını söyleyen Eğilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların tamamının dolandırıcılık olduğunu, sahte olduğunu, benimle hiçbir ilgisi olmadığını çeşitili yerlerden duurdum. Açıklamamı X hesabıma da sabitldim, Facebook ve Instagram'da da duyurdum. Ama insanlar hala soruyor, bunların hiçbiri bana ait değil. Bu reklamlarda da sponsor uyarısı çıkıyor. Bunu gördüklerinde anlasınlar yalan doluğunu.

Dolandırıcıların 'hisse' oyunu

Burdan para toplayıp toplamadıklarını bilmiyorum ama şunu bile duydum. Dolandırıcılar, WhatsApp grupları kurup ucuzken aldıkları belli hisseleri ben öneriyormuşum gibi tavsiye ediyorlar. İnsanlar da ben tavsiye etmişim gibi alıyor hisseleri. Sonra dolandırıcılar hisselerin fiyatları yükselince satıp işin içinden çıkıyorlar.

Ve bu dolandırıclık sadece benim başıma gelmiyor, çok yayıldı. Özgür Demirtaş, Emre Alkin, Tuncay Turşucu, Işık Ökte, Uğur Gürses... Adı duyulmuş insanlar hakkında böyle durumlar var. Ben bunları siber suçlara da bildirdim. Bir yaptırım oluyor mu bilmiyorum."

Bradd Pitt'ten örnek verdi

İspanya'da iki kadının Brad Pitt ile internette konuştuğunu zannederek 325 bin euro kaptırdığını söyleyen Eğilmez, "Şimdi ben de diyorum ki Brad Pitt'e bunu yapan bize ne yapmaz. Onun için aman dikkat edin. Burada birkaç önemli nokta var. Birincisi kamu spotu yapılmalı, çünkü saddece bizimle ilgili değil devlet yöneticileri de deep fake ile sesleri taklit edilerek hisse senetleri vs. öneriyormuş gibi gösteriliyor. İkincisi sosyal medyada bu tarz reklamlar gördüğünüzde, arayıp sorun. Reklam verenler de bizi arasın sorsun böyle bir şey var mı diye." ifadelerini kullandı.