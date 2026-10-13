Dünya ekonomisinde K alarmı! 54 ülke 32'ye düştü

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Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomide ülkelerin büyüme performanslarının giderek ayrıştığını belirterek K şeklinde büyüme uyarısında bulundu.

IMF'nin son raporuna göre küresel ekonominin 2026'da yüzde 3,1, 2027'de ise yüzde 3,4 büyümesi bekleniyor. Gelecek yılın tahmini 0,2 puan yükseltilse de bu görünüm ülkeler arasındaki derinleşen farkı gizliyor.

Küresel büyüme 32 ülkede yoğunlaşıyor

Dünya ekonomisindeki büyümenin yüzde 95'ini sağlayan ülke sayısı, nisan ayındaki 54'ten 32'ye düştü. IMF, değerlendirmeye aldığı ülkelerin yarısının büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Rapora göre İran savaşının ekonomik etkilerinden daha az etkilenen ve yapay zeka yatırımlarından yararlanan ülkeler büyümeyi sürdürürken enerji maliyetlerine duyarlı ekonomiler zorlanıyor.

K şeklinde büyüme ne anlama geliyor?

K şeklinde büyüme, bazı ekonomilerin güçlenirken diğerlerinin geride kalmasını ifade ediyor. IMF'ye göre Tayvan, Güney Kore ve Hindistan bu ayrışmanın olumlu tarafında yer alıyor.

ABD ekonomisinin de hem 2026 hem de 2027'de yüzde 2,3 büyümesi bekleniyor. Raporda, ABD ve Çin'in 2025'te yapay zekayla bağlantılı bilgi işlem donanımının net ithalatının yüzde 75'inden fazlasını, 2024'ten bu yana inşa edilen yeni veri merkezlerinin ise yüzde 57'sini oluşturduğu belirtildi.

Enerji ithalatçısı ülkelerde baskı artıyor

Teknoloji yatırımlarından sınırlı pay alan ve enerji ithalatına bağımlı ülkeler ise artan maliyetler, döviz kuru baskısı ve düşen reel gelirlerle karşı karşıya. Bu nedenle Latin Amerika ve Orta Doğu ülkelerinin büyüme tahminleri aşağı çekildi.

Hangi ülkeler ne kadar büyüyecek?

IMF'nin 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin büyüme tahminleri şöyle:

- Dünya: 2026'da yüzde 3,1, 2027'de yüzde 3,4

- ABD: 2026'da yüzde 2,3, 2027'de yüzde 2,3

- Euro Bölgesi: 2026'da yüzde 1,1, 2027'de yüzde 1,2

- Almanya: 2026'da yüzde 1,3, 2027'de yüzde 1,1

- Fransa: 2026'da yüzde 0,4, 2027'de yüzde 0,7

- İtalya: 2026'da yüzde 0,8, 2027'de yüzde 0,6

- İspanya: 2026'da yüzde 2,5, 2027'de yüzde 1,8

- Japonya: 2026'da yüzde 0,7, 2027'de yüzde 0,7

- Birleşik Krallık: 2026'da yüzde 1,3, 2027'de yüzde 1,2

- Kanada: 2026'da yüzde 1,1, 2027'de yüzde 1,7

- Çin: 2026'da yüzde 4,5, 2027'de yüzde 4,0

- Hindistan: 2026'da yüzde 7,0, 2027'de yüzde 7,0

- Rusya: 2026'da yüzde 0,9, 2027'de yüzde 0,9

- Brezilya: 2026'da yüzde 2,2, 2027'de yüzde 1,9

IMF'nin senaryosunda kritik tarih

IMF, küresel ekonominin savaşın ilk etkilerine uyum sağladığını ancak yeni şoklara karşı dayanıklılığın zayıflayabileceğini belirtti. Kurumun tahminleri, Hürmüz Boğazı'nın Mart 2027'ye kadar yeniden açılması ve Ekim 2027'ye kadar savaş öncesi koşullara büyük ölçüde dönülmesi varsayımına dayanıyor. Raporda ayrıca yapay zekanın verimlilik üzerindeki olası ek katkısının büyüme tahminlerine dahil edilmediği belirtildi.