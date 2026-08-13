Dünya Kupası bile kurtaramadı: Hisseleri bir gecede çakıldı

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ABD merkezli bilet satış platformu StubHub'ın hisselerinde sert düşüş yaşandı. FIFA Dünya Kupası'nın etkisiyle şirketin gelirleri beklentilerin üzerine çıkarken, ikinci çeyrekte sürpriz zarar açıklanması yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. StubHub hisseleri gece işlemlerinde yaklaşık yüzde 13 geriledi.

StubHub Holdings'in açıkladığı ikinci çeyrek bilançosu, güçlü gelir artışına rağmen yükselen maliyetlerin şirket üzerindeki baskısını ortaya koydu.

Bilet alıcıları ile satıcıları bir araya getiren StubHub, ikinci çeyrekte 40 bin dolar zarar açıkladı. Hisse başına zarar bir sentin altında kalırken, piyasa beklentisi şirketin hisse başına 0,11 dolar kâr açıklaması yönündeydi.

Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 75,9 milyon dolar, hisse başına 0,25 dolar zarar açıklamıştı.

Dünya Kupası gelirleri uçurdu

StubHub'ın gelirleri ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 573,1 milyon dolara yükseldi. Analistlerin beklentisi gelirin 513,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Gelirlerdeki güçlü artışta FIFA Dünya Kupası'na yönelik bilet talebi önemli rol oynadı. Turnuva şirket açısından öne çıkan gelir kaynaklarından biri haline geldi.

Ancak gelirlerdeki yükseliş şirketin kâra geçmesine yetmedi. StubHub'ın maliyet ve giderleri aynı dönemde yüzde 37 artarak gelirlerdeki büyümenin üzerine çıktı. Şirketin faaliyet kârı da yüzde 29 geriledi.

StubHub Finans Direktörü Connie James, Dünya Kupası döneminde müşteri deneyimine yönelik yatırımların artırıldığını ve bunun maliyetleri yukarı çektiğini belirtti. Turnuvanın ödeme süreçleri ve operasyonel verimlilik üzerinde de etkili olduğu, bunun sonucunda brüt kâr marjının baskı altında kaldığı ifade edildi.

Hisselerde yaklaşık yüzde 13'lük düşüş

Beklentilerin aksine zarar açıklanması StubHub hisselerinde satışları beraberinde getirdi. Şirketin hisseleri çarşamba günü gece işlemlerinde yüzde 12,5 değer kaybetti.

Eylül 2025'te halka arz edilen StubHub, bu süreçte yaklaşık 800 milyon dolar kaynak sağlamıştı. Ancak şirketin hisseleri halka arzdan bu yana yaklaşık yüzde 66 değer kaybetti. StubHub'ın piyasa değeri de 3,2 milyar dolara kadar geriledi.

Hisselerde yılbaşından bu yana yaşanan kayıp ise yaklaşık yüzde 37'yi buldu.

Sert düşüşe rağmen bireysel yatırımcıların kısa vadeli beklentilerinde iyimserlik dikkat çekti. Stocktwits'te STUB hissesine yönelik yatırımcı duyarlılığı "yükseliş" seviyesinden "aşırı yükseliş" seviyesine çıktı. Buna karşılık bazı yatırımcılar, halka arzdan bu yana devam eden değer kaybına yönelik tepkilerini dile getirdi.