Dünyaca ünlü yatırımcılardan ilk yorumlar: Biden'ın çekilme kararının piyasalara etkisi!

ABD Başkanı Biden'ın, eski başkan Trump ile katıldığı müzakere kendisi için sonun başlangıcı olurken Demokrat Parti içerisinde de kendisine olan inancı körükledi. Biden, akli dengesizliği ve "yarıştan çekil" çağrılarına kulak vererek seçim kampanyasını sonlandırdığınu duyurdu.

Dünyaca ünlü yatırımcılar, Biden'ın yarıştan çekilme kararına ilişkin yorumlarını paylaştı.

"Pozisyonun ucu açık"

ABD merkezli emlak yatırım danışmanlığı şirketi Aptus Capital'in portföy yöneticisi David Wagner, Biden'ın çekilmesine ilişkin "Son iki haftadır piyasada işe yarayan şeyin biraz tersine döndüğünü, daha küçük sermayeli hisse senetlerinin yükseldiğini görebiliriz, ancak hiçbir şekilde piyasanın tüm bu kazançları geri vermesini beklemiyorum. Piyasa için daha büyük olay Demokratların aday listesinde kimin yer alacağı olacak çünkü onların politikaları ve düzenleme fikirleri daha etkili olacaktır" ifadesinde bulundu.

Wagner, "Biden Harris'i destekledi, ancak önümüzdeki iki hafta boyunca mutfakta bu pozisyon için yarışan pek çok aşçı olacağını düşünüyorum. Bence bu pozisyonun ucu açık" sözlerini ifadesine ekledi.

ABD'de 100'den fazla şubesiyle varlık yönetiminin öncülerinden olan Janney Montgomery'nin baş sabit gelir stratejisti Guy Lebas, "Bu noktada Biden'ın kenara çekilmesinin piyasaları nasıl etkileyeceği belirsiz. Bunun en önemli nedeni, Harris yönetiminin ekonomi politikası açısından Biden 2.0'dan ne kadar farklı olacağını bilmememiz" dedi.

Bireylere, şirketlere ve belediyelere finansal hizmetler sağlayan Raymond James'ın piyasa stratejisti Ellis Phifer, "Bence bu tür bir değişiklik her zaman belirsizlik yaratır" yorumunda bulundu.

"Bu durum daha yüksek bütçe açıkları açısından olumsuz algılanabilir. Bana göre mali açıdan sorumsuz iki partimiz var" diyen Phifer, Yarın, tahvil piyasasının muhtemelen negatif tarafta olacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Beklememiz gerekecek"

Los Angeles merkezli finans danışmanlığı şirketi B. Riley Wealth baş piyasa stratejisti Art Hogan, "'Trump ticareti' ile ilgili olarak, Trump ticaretinin, Fed'in Eylül ayında faiz oranlarını düşürmesi ve Hazine tahvillerinin getirilerinde önemli bir düşüş görmesi üzerine kurulu küçük sermayelerde önemli bir ortalama tersine dönüşten ayırt edilemeyeceğini söyleyebilirim" dedi.

Hogan,"Elbette beklememiz gerekecek, ancak içgüdülerim bana bunun önemli ölçüde verimli bir ileri fiyatlama mekanizması olan piyasalar için daha az sürpriz olduğunu söylüyor" ifadesinde bulundu.

"Eğer" değil "ne zaman" meselesiydi

Merkezi ABD'de de bulunan LPL Financial firmasının Baş Küresel Stretejisti Quincy Krosby, Biden'ın çekilme kararına ilişkin "Bu bekleniyordu. Bu gerçekten bir "eğer" değil "ne zaman" meselesiydi" dedi.

"Şimdi bir sonraki aşama kimin aday olacağı" diyen Krosby, "Asıl soru şu: Başkan Yardımcısı Harris için onun desteği geçerli mi? Açıkçası Başkan Yardımcısı en kolay yol olacaktır. Ancak önde gelen Demokratlardan adaylık için daha açık bir süreç isteyen pek çok yorum geldi. Piyasa bu süreçte yönünü bulacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'nin nbaşkenti Londra'dan değerlendirmelerde bulunan ADM Yatırımcı Servisi firmasının baş ekonomist ve küresel stratejisti Marc Ostwald, "Bence insanlara şunu hatırlatmakta fayda var. Bu durum Kongre oylamasının görünümünü nasıl değiştiriyor?" sorusunu sordu.

Ostwald, "Çünkü büyük olasılıkla Cumhuriyetçi Parti kendi içinde temizlik yapacaktı. Çünkü pek çok insan 'eğer (Demokratların) sunacakları buysa, o zaman hayır teşekkür ederim ve her şeyi Cumhuriyetçilere ve Trump'a teslim edelim' diyecekti" dedi.

Ostwald ayrıca, "Bu durum bu bakış açısını değiştirebilir. Her iki yarış da yakın geçecek, buna şüphe yok. Ancak bu aslında ABD dolarının ve ABD açığının görünümü için çok önemli, çünkü bu yasama ve yasaların geçirilmesiyle ilgili" değerlendirmesi yaptı.

Dünyanın çeşitli finans merkezlerinde faaliyet gösteren Bellcurve Ticaret firmasının baş piyasa stratejisti Bill Strazzulo, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Görünüşe göre Kamala Harris Demokratların adayı olacak. 34 ağır suçtan mahkumiyeti olan birine karşı eski bir savcı. Bu harika bir durum. Bu ülke için harika çünkü bana göre piyasa açısından yaşanan ekonomideki potansiyel yavaşlama, kalıcı enflasyon, Fed'in ne yapacağına dair sorular. Tüm bunlar ikinci bir Trump yönetiminin vereceği zararın yanında önemsiz kalıyor. Çılgın ekonomi politikaları, gümrük vergileri, Ukrayna'yı terk etmesi ve bunun Avrupa'da ne kadar istikrarsızlaştırıcı olacağı. Tayvan'ı savunmak gibi bir derdi yok. Yani, ekonomi, piyasalar ve dünya onunla birlikte tam bir kaosa sürüklenir"

Serbest yatırımcı fonu Typhon Capital Management'ın CEO'su James Koutsoulas, "Bence biraz daha volatilite göreceksiniz çünkü belirsizlik artıyor. Trump hala kazanmak için çok güçlü bir favori, ancak Biden o kadar kötüydü ki yerine gelecek herhangi birinin onu yenme şansı biraz daha yüksek" dedi.

Londra'dan değerlendirmilerde bulunan Pepperstone kıdemli piyasa analisti Michael Brown, "Tamamen artan belirsizliğin bir sonucu olarak, ani bir riskten kaçış hareketi göreceğimizi tahmin ediyorum. Genel olarak, seçimlere hala dört ay var. Dolayısıyla belki de en büyük çıkarımlardan biri, insanların önceki siyasi döngülerde gördüğümüzden çok daha önce seçim hakkında düşünmeye başlayacak olmasıdır" yorumunda bulundu.

TD Securities'in faiz oranları stratejisti Gennadiy Goldberg, Harris'in Biden'ın yerine seçileceğini varsayarsak "Pek çok şey partinin başkan yardımcısı adayı olarak kimi göstereceğine bağlı olacak" dedi.

Goldberg, "Kamala Harris, Biden'dan daha iyisini yapamayabilir. Şu anda hiçbir şey kesin değil. Önümüzdeki birkaç saat piyasanın nasıl açılacağını belirlemeye yardımcı olacak. (Hazine eğrisinin) dikleşeceğinden şüpheleniyorum. Ancak beklenen aday Trump'ı gerçekten yenmeye yetecek gibi görünürse, bu aslında getiriler için iyi olabilir" ifadesinde bulundu.

Varlık yönetimi firması Choreo'nun genel müdürü ve baş yatırım sorumlusu Matthew Gotlin, Biden'ın çekilme kararına ilişkin şöyle konuştu:

"Piyasalar belirsizlikten nefret etme eğilimindedir. Kasım ayına doğru, özellikle de Demokrat adayın kim olacağını görmeyi beklerken, kısa vadede daha fazla dalgalanma bekleyebilirsiniz.Seçim çok duygusal bir şey, ancak piyasalarda kâr gibi şeyler uzun vadede daha önemli olacaktır"

"Eğer Başkan Yardımcısı seçilirse..."

Cherry Lane yatırımcılık'ın ortağı Rick Meckler, "Bu kesinlikle yatırımcıların zihninde zaten hesaba katılan bir şeydi. Yine de, adayın kim olacağı konusunda muazzam bir belirsizlik söz konusu, her ne kadar Başkan Yardımcısı olması muhtemel olsa da" değerlendirmesinde bulundu.

Meckler ayrıca, "Eğer Başkan Yardımcısı seçilirse, bu muhtemelen mevcut Demokrat ekonomi politikalarının devamını yansıtacaktır ve bu nedenle yatırımcıların görüşleri ve piyasanın nasıl tepki vereceği ve neyle karşılaşacağı açısından pek bir şey değiştirmeyecektir.

"Siyasette öngörülemezlik hiçbir zaman piyasalar için büyük bir olumlu olmamıştır, ancak bu durumda, uzun zamandır beklendiği için, tepkinin çok ani olacağını sanmıyorum" dedi.

Annex varlık yönetimi firmasında baş ekonomistlik görevini yerine getiren "Brian Jacobsen, Biden içeride kalsaydı, olasılıklar sadece Trump'ın kazanması lehine değil, aynı zamanda Cumhuriyetçi bir süpürme olması lehine de giderek artacaktı" ifadesinde bulundu.

Jacobsen, "Yatırımcılar sonucun olasılıklarını yeniden değerlendirirken 'Trump-Trade' muhtemelen bir nefes alacak. Bu da küçük sermayeli şirketler, finans, enerji ve kriptoda küçük bir geri çekilme görülebileceği anlamına geliyor, ancak Trump hala avantajlı" sözlerini ifadesine ekledi.