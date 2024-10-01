Ekonomistler İTO enflasyonunu 'çok yüksek' buldu: Düşüş trendi yok

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da eylül ayındaki enflasyon verisini açıkladı. Buna göre eylülde perakende fiyatlar yüzde 3,9 arttı. Yıllık artış ise yüzde 59,18 olarak gerçekleşti. Ekonomistler, sosyal medya platformu X'ten İstanbul'un enflasyonunu değerlendirdi.

Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Cem Çakmaklı, yüzde 3,9'luk enflasyon için "Çok yüksek bir gerçekleşme" diye yazdı. Çakmaklı, "Ağustos'ta 1,7, Temmuz'da ise 4,2 idi. İTO enfllasyonunda düşüş trendi yok" ifadesini kullandı.

'Program çalışıyor...'

Ekonomist Tunç Şatıroğlu, "İstanbul’da 5 ayın en yüksek aylık enflasyonu" başlıklı haberi paylaşarak "Program çalışıyor" diye yazdı.

Şatıroğlu paylaşımlarına şunları ekledi: "Türkiye'de yıllık yüzde 3 enflasyon bir hayal olmamalı. Bunu başarmak mümkündür. Dünyadaki ülkelerin yarısında enflasyon yıllık yüzde 3,1 ve altında. 22 yıllık iktidarında bu sorunu çözemeyenlerin bundan sonra da çözmesi mümkün görünmüyor. (...) Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon %1,8'e düştü. İTO enflasyonu aylık %3,9 arttı."

Ekonomist İris Cibre de yine X hesabından "İTO aylık yüzde 3.9 geldi. Program çalışıyor..." eleştirisini yaptı.