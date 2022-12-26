Elektrik-elektronikte 1,4 milyar dolarlık ihracat

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, kasımda en fazla ihracat 144,9 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, yüzde 20,3 artış ve 125,5 milyon dolarla Almanya, yüzde 191,2 artış ve 78,3 milyon dolarla Rusya, yüzde 14,5 artış ve 72,8 milyon dolarla Fransa takip etti.

Sektör, AB ülkelerine ise bu yılın aynı döneminde yüzde 4,5 artışla bölgeye 565,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.