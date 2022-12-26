  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Elektrik-elektronikte 1,4 milyar dolarlık ihracat
Takip Et

Elektrik-elektronikte 1,4 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yılın kasım ayında 1 milyar 267 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2022'nin aynı döneminde yüzde 12,6 artışla 1 milyar 428 milyon dolara ulaştı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, kasımda en fazla ihracat 144,9 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapıldı. Birleşik Krallık'ı, yüzde 20,3 artış ve 125,5 milyon dolarla Almanya, yüzde 191,2 artış ve 78,3 milyon dolarla Rusya, yüzde 14,5 artış ve 72,8 milyon dolarla Fransa takip etti.

Sektör, AB ülkelerine ise bu yılın aynı döneminde yüzde 4,5 artışla bölgeye 565,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotivde umutlar yeni yıla kaldı

Ihracat Haberleri

Otomotivde umutlar yeni yıla kaldı
Creavit, “İhracatın Şampiyonları” arasında yer aldı

TİM Haberleri

Creavit, “İhracatın Şampiyonları” arasında yer aldı
Bu konularda ilginizi çekebilir
ihracat TİM