Tesla, SpaceX ve Twitter’ın sahibi Elon Musk’tan Fed’e faiz çağrısı geldi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Musk, yarın sona erecek FOMC toplantısında faizin 50 baz puan indirilmesi yönünde karar verilmesi çağrısında bulundu.

“Ortam yeni bir faiz artırımına hazır değil diyen” Bill Ackman'ın attığı bir tweete yanıt veren Musk, "Fed'in faizi en az 50 baz puan düşürmesine ihtiyaç var" dedi.

Musk, kasım ayında yaptığı bir açıklamada da Fed'i faiz indirimine çağırmıştı.